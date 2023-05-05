В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы

Скриншот с видео t.me/egovpress/4024

Конфликт со стрельбой произошел на дороге в Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

По данным ДП, инцидент произошел сегодня около 10:00 в Турксибском районе Алматы. Водитель мопеда выстрелил из пневматического пистолета в автобус.

В Сети распространилось видео, снятое пассажирами обстрелянного общественного транспорта. Очевидцы успели записать удаляющегося на мопеде нарушителя.

«В результате дорожного конфликта водитель мопеда выстрелил из пневматического пистолета в стекло автобуса и скрылся с места происшествия. Никто не пострадал», – сообщили в полиции.

Личность мопедиста установлена, полиция разыскивает подозреваемого.