В Бангладеш ввели комендантский час

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По меньшей мере 300 человек погибли в антиправительственных протестах в Бангладеш. Об этом со ссылкой на данные полиции и больниц информировало сообщило Agence France-Presse (AFP), передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Столкновения между протестующими и сторонниками власти вспыхнули с новой силой 4 августа в Дакке (столице) и других городах республики. Участники акций требуют отставки премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины. Хотя сообщается, что полицейские применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, СМИ отмечают, что среди погибших много умерших от пулевых ранений. Среди жертв 14 полицейских, еще 300 ранены.

В стране введен комендантский час, три дня с понедельника объявлены выходными. Отключен интернет, заблокированы социальные сети. Железные дороги Бангладеш приостановили все перевозки на неопределенный срок. Закрыты швейные фабрики.

В начале июля в разных городах южноазиатской республики начались выступления студентов против системы квот на рабочие места для родственников участников войны за независимость 1971 года. Постепенно обстановка в стране накалилась, манифестации переросли в столкновения, в которых в июле погибли более 250 человек. По данным газеты The Daily Star, с начала беспорядков в республике были арестованы не менее 10 тыс. человек.