В «Болашаке» прокомментировали ситуацию с делом Гавриленко после суда

Образование, Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

По их данным, в отношении экс-руководителей «Болашака» Антикор проводит расследование, сообщает Kazpravda.kz

Фото: МЦП «Болашак»

Ранее сообщалось, что уехавшая за границу стипендиатка обязалась погасить задолженность перед центром.

«Валерия Гавриленко принесла извинения гарантам и обязалась добровольно погасить задолженность за обучение. Залоговое имущество, предоставленное для обеспечения договора, покрывает необходимую сумму расходов, поэтому соглашение с гарантами и центром расторгнуто», - говорится в сообщении.

Также в МЦП «Болашак» напомнили, что в январе 2024 года направили материалы выявленных нарушений в правоохранительные органы.

«Агентство по противодействию коррупции проводит досудебное расследование в отношении бывших должностных лиц центра. Центр международных программ продолжит работу по возврату в государственный бюджет средств от лиц, отклоняющихся от исполнения договорных обязательств и лишенных стипендии», - проинформировали в Центре международных программ.

Ранее в МЦП назвали имена экс-руководителей, которые, по их мнению, необоснованно вывели квартиры Гавриленко из-под залога, это Мелдешев Ж. (президент ЦМП), Алпысбай М. (вице-президент ЦМП), Шарамбаев А. (начальник юридического департамента ЦМП). 

Напомним, что история началась с того, что Валерия Гавриленко несколько лет назад  проучилась в Англии по «Болашаку» и должна была отработать в родной стране не менее 5 лет. Однако вернувшись в Казахстан и проработав здесь год, она выводит из-под залога (с участием бывших руководителей центра) свои квартиры и уезжает в Великобританию.

Между тем центр международных программ «Болашак» обратился в суд с иском к гарантам стипендиата – ее экс-коллегам Макпал и Наталье, поскольку задолженность Гавриленко была не погашена и составляла около 29 млн тенге.

В свою очередь женщины потребовали вернуть две квартиры, которые были незаконно сняты с залога; привлечь к уголовной ответственности должностные лица, которые злоупотребили своим положением, вернуть в страну Валерию Гавриленко. В своих соцсетях они обратились к главе государства для защиты своих прав.  

Позже, в горсуде сообщили, что стороны по делу примирились, стипендиатка вернет должное государству. 

 

 

#суд #комментарий #Болашак #Гавриленко

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