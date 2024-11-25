Более тонны пропитанного кокаином миндаля нашли в Боливии

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

По данным газеты El Deber, служба борьбы с наркотрафиком страны обнаружила 700 ящиков с миндалем, предназначенным для экспорта из Боливии. Миндаль в 53 ящиках был начинен или пропитан кокаином, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Наркотик в орехах помогли обнаружить служебные собаки.

«После того, как часть орехов, содержавших наркотик, отделили от общей массы и взвесили, сотрудники службы посчитали общий вес в одну тонну и 60 граммов», - отмечает El Deber.

По данным издания, задержаны граждане Боливии и Колумбии. В данный момент служба борьбы с наркотрафиком не обладает данными о том, в какую страну должны были отправить ящики с миндалем.