В британском парламенте будет заседать ИИ-бот

Депутат парламента заявил, что будет на связи с избирателями 24 на 7 через своего "цифрового двойника"

Фото: РИА Новости

Представьте себе, что вы можете в любое время дня и ночи, без предварительной записи и волокиты связаться с вашим местным депутатом по любому вопросу. Такую идею решил воплотить в жизнь один британский парламентарий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

Марк Сьюардс, лейборист, представляющий избирательный округ Лидс-Саут-Уэст и Морли, презентовал клон искусственного интеллекта (ИИ), который будет круглосуточно отвечать на вопросы и помогать избирателям.

"Я очень хочу изучить, как новые технологии, такие как искусственный интеллект, могут помочь укрепить связь между офисом члена парламента и избирателями, которым мы служим", - заявил Сьюардс, призвав жителей округа протестировать возможности своего "цифрового двойника".

AI Mark, как его назвали, не заменит депутата на посту, заверил Сьюардс, пообещав, как и прежде, добросовестно выполнять свои обязанности. Идея заключается в том, чтобы обеспечить работающий 24 часа в сутки, 7 дней в неделю сервис, при помощи которого избиратели будут сигнализировать о проблемах, задавать вопросы о политической жизни округа. При отправке сообщения в офис своего представителя, им не нужно будет дожидаться ответа неделями, как это часто бывает.

Стартап Neural Voice из Лидса разработал ИИ-клона Сьюардса, назвав его "первым виртуальным членом парламента Великобритании". Компания утверждает, что применяет передовые технологии нейронного синтеза голоса и обработку естественного языка, для создания голосовых ИИ-помощников для телефонных систем и веб-сайтов.

Neural Voice использовала записи выступлений Сьюардса на парламентских заседаниях, профили в социальных сетях и предыдущие переписки с избирателями, чтобы создать цифрового двойника, который с поразительной точностью отражает его стиль речи, тон и манеры поведения, говорится в сообщении компании. Там надеются, что новая технология поможет местным политикам стать более доступными для своих избирателей.

"Подавляющее большинство людей не знают имени представляющего их члена парламента, не говоря уже о его голосе и идеях, которые он отстаивает", - говорит Джереми Смит, генеральный директор и соучредитель Neural Voice.

Он уверен, что это новшество может уже скоро стать привычным, и другие политики обязательно последуют примеру Сьюардса, чтобы преодолеть разрыв в общении с гражданами.

В прошлом году мэр японского города Йокосука создал свой цифровой аватар, чтобы улучшить качество общения с тысячами англоговорящих военнослужащих ВМС США, базирующихся в этом городе. А в Дании партия под названием Synthetic Party даже выдвинула своего ИИ-кандидата по имени "Лидер Ларс" на выборах 2022 года, права, не получила голосов.

Эксперты отмечают, что такие высокотехнологичные инструменты могут быть использованы для обмана избирателей: например, путём создания дифейков какого-нибудь общественного или политического деятеля без его на то согласия. Подобные истории уже происходили с министром обороны Италии Гвидо Крозетто, госсекретарем США Марко Рубио, знаменитой певицей Тейлор Свифт и актёром Джо Роганом, чьи голоса были сгенерированы при помощи ИИ-технологий мошенниками.

Впрочем, как считает Марк Сьюардс, искусственный интеллект, несмотря на возможные злоупотребления, может привнести немало пользы обществу.

“Происходит революция в области ИИ, мы должны принять её, иначе останемся позади”, - заключил герой сюжета.

#Парламент #Великобритания #ИИ-бот

