Рухани Жаңғыру
В честь Орфея казахской степи
Максут ИРЖАНОВ
Пять лет назад здесь проходил вечер в честь 100-летия выдающегося композитора, актера, исполнителя, педагога, народного артиста Казахстана, лауреата Государственной премии. Об основных вехах его жизни и творчества собравшимся напомнил документальный фильм.
Гарифуллу Курмангалиева считают уникальным явлением в казахской музыкальной культуре ХХ века, и еще при жизни величали Орфеем казахской степи.

В течение десятилетий Гарифулла Курмангалиев представлял древнюю и высокоразвитую вокально-инструментальную традицию Западного Казахстана. Именно благодаря ему сохранено наследие "казахского Бояна" Мухита Мералиева. Не случайно Г. Курмангалиева называли вторым Мухитом, а его исполнительское мастерство считают эталоном во всем Казахстане. Певец блистательно, как и его учитель, пел народные песни и терме своего региона.

"Он обладает широким безграничным голосом, умеет, как никто другой, заражать, элект­ризовать, зажигать публику. Редко кто мог состязаться с ним в исполнении неукротимых, как каскад, искрометных терме и желдирме", – писал о Гарифулле Курмангалиеве классик казахской музыки Ахмет Жубанов.

Голос Гарифуллы звучал не только на сценах союзных республик, но и в Китае, Пакистане, Иране, Германии, Италии. Он спел более 20 оперных партий. Слепок гортани певца хранится в музее Генуи, наряду со слепком руки великого скрипача Никколо Паганини. Именем Гарифуллы Курмангалиева земляки назвали одну из улиц Уральска, его имя носит здесь областная филармония, а также ряд объектов на его родине – Каратобинском районе ЗКО.

В концертной программе приняли участие его последователи и ученики, лауреаты республиканских конкурсов, в том числе и имени Г. Курмангалиева из Западно-Казахстанской области. Это заслуженный деятель РК Катимолла Бердигалиев, заслуженный работник культуры РК Ермек Казиев, заслуженная артистка РК Сауле Таудаева, а также исполнители терме и песен из репертуара учителя Армат Ислямгалиев, Лаура Мухамеджанова, Ернар Омирали, Серик Абдрахманов и Данияр Елеуов. Прозвучали сочинения Мухита "Айнамкоз", "Улкен айдай", "Шандоз", песни Гарифуллы Курмангалиева "Акжайык", "Суйген жар", "Оралым", произведения других известных казахских композиторов, которые, как и мастерство исполнителей, не оставили никого равнодушным в зале.

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