В честь Заманбека Нуркадилова установили бюст в Алматинской области

2 декабря в центре Кегенского района Алматинской области состоялась церемония открытия бюста в честь государственного и общественного деятеля Заманбека Нуркадилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это мероприятие организовано в рамках инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который предложил установить памятник в родном селе Нуркадилова и памятную табличку на его доме в Алматы. Кроме того, местной детской школе искусств было присвоено имя Заманбека Нуркадилова.

Церемония открытия бюста прошла на площади, прилегающей к местной школе искусств имени Заманбека Нуркадилова. В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, писатели, известные личности, а также члены семьи Нуркадилова. Открытие бюста было выполнено сыном Заманбека Нуркадилова, Кайратом Нуркадиловым.

В своем выступлении заместитель акима области Нуржан Кудайбергенов отметил вклад Заманбека Нуркадилова в развитие страны, подчеркнув, что этот памятник является символом уважения народа к деятелю.

«Его труд останется в истории народа навсегда. Этот памятник – явное проявление уважения нашего народа к этому выдающемуся человеку. Как патриот своей страны, он внес значительный вклад в укрепление суверенитета и независимости нашей Родины. Мы обязаны помнить и передавать наследие таких людей будущим поколениям. Также выражаем благодарность авторам этого памятника, молодым скульпторам Айдосу Буркитбаеву и Тимуру Нурмухаметову», – сказал Нуржан Кудайбергенов.

После торжественной церемонии участникам был роздан тираж книги о жизни и деятельности Заманбека Нуркадилова «Не только о себе» в 300 экземпляров.

Детская школа искусств в Кегене была открыта в 2015 году. В настоящее время в школе учатся 890 учеников под руководством 44 педагогов.