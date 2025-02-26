В Чили объявили ЧП из-за полного блэкаута

В мире,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Также президент Чили ввел комендантский час

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Уточняется, что комендантский час будет действовать в период с 22:00 до 06:00 по местному времени, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Продолжается отключение электроэнергии между регионами Арика и Лос-Лагос: президент республики принял решение объявить чрезвычайное положение из-за катастрофы. Процесс, необходимый для этой процедуры, уже начался и вступит в силу немедленно», — приводит агентство слова министра внутренних дел Чили Каролины Тоха.

Данная мера распространяется на регион от Арики до Лос-Лагоса. Соблюдение комендантского часа будут контролировать 3 тыс. военнослужащих.

Кроме того, стало известно, что в некоторых районах Чили и таких городах, как Консепсьон и Вальпараисо, подача электроэнергии была восстановлена около 20:40 по местному времени. Однако в этих населенных пунктах всё еще наблюдаются некоторые перебои.

О массовом отключении электроэнергии в Чили, затронувшем 99% территории страны и две провинции Аргентины, стало известно 25 февраля. Агентство Infobae отмечало, что без электричества осталось более 19 млн человек. В результате произошедшего была нарушена работа метро и светофоров.

Министр внутренних дел Чили Каролина Тоха в соцсети Х заявила, что в связи с массовым отключением света созвала заседание правительственного комитета по реагированию на национальные катастрофы (Cogrid Nacional), где будут рассмотрены меры по устранению чрезвычайной ситуации и восстановлению электроснабжения.

По ее словам, отключение электроэнергии было вызвано «отключением» линии электропередачи.

«Нет никаких оснований полагать, что за этим стоит атака», — приводит ее слова телеканал 24 Horas.

Кроме того, агентство Bloomberg сообщило о нарушении работы некоторых крупнейших в мире медных рудников после отключения света. Например, чилийская медная компания Codelco принимает меры для обеспечения безопасности своих рабочих и объектов. При этом компания Antofagasta Plc продолжила работу с альтернативными источниками энергии.

 

#ЧП #Чили #блэкаут

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