В Дагестане объявили временный запрет на ношение никабов

Мера будет действовать «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», заявил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

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«Муфтий Дагестана, ссылаясь на обращение министерства по национальной политике и делам религий республики, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв, объявляет о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», - сказал заместитель муфтия республики Абдулла Салимов в видеообращении, которое размещено в Telegram-канале Муфтията Дагестана.

Ранее сообщалось, что отдел фетв Муфтията региона планирует отдельно разъяснить, в каких случаях будет считать допустимым введение локального запрета на ношение никаба.

2 июля Муфтият сообщил в Telegram-канале, что отдел фетв после анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов не нашел достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба. При этом уточнялось, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный временный запрет на ношение никаба.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никаба и отметил, что эта одежда не свойственна народам Кавказа. Он объяснил свое отношение, в том числе соображениями безопасности, потому что такая одежда «дает возможность за этими платками скрываться мужчинам, а женщинам за этими обширными балахонами - проносить запрещенные предметы».

Никаб - женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз.