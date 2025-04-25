В детских садах внедряют программу Baby Tennis
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Аскар Султан
В нашей стране все больше граждан приобщаются к занятиям спортом. Одним из самых ярких и перспективных направлений, которые привлекают внимание, стал теннис. И речь идет не о традиционных тренировках для взрослых, а о программе Baby Tennis, специально разработанной для детей младшего возраста. Внедрение этой программы в детские сады страны – это не просто новшество, а важный шаг в воспитании здорового, гармонично развитого и уверенного в себе поколения, утверждают в Федерации тенниса Казахстана.