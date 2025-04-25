В детских садах внедряют программу Baby Tennis

Спорт
6
Аскар Султан

В нашей стране все больше граждан приобщаются к занятиям спортом. Одним из самых ярких и перспективных направлений, которые привлекают внимание, стал теннис. И речь идет не о традиционных тренировках для взрослых, а о программе Baby Tennis, специально разработанной для детей младшего возрас­та. Внедрение этой программы в детские сады страны – это не просто новшество, а важный шаг в воспитании здорового, гармонично развитого и уверенного в себе поколения, утверждают в Федерации тенниса Казахстана.

фото ktf.kz

Baby Tennis – это инновационный подход к обучению детей с трех лет основам и навыкам тенниса. Однако здесь речь идет не о стандартных тренировках с большими ракетками и жесткими мячами, а о мягкой, безопасной, но в то же время увлекательной прог­рамме, ориентированной на развитие малышей через игру и движение.

Важно подчеркнуть, что Baby Tennis – это не только спортивная активность, но и процесс, который помогает развить у ребенка важнейшие жизненные навыки, такие как внимание, усидчивость, способность работать в команде и соблюдать правила. Дети не просто постигают основы спорта, но и приобретают ценные социальные и эмоцио­нальные качества, которые пригодятся им на протяжении всей жизни.

Что же побуждает детские сады страны внедрять данную программу? Ответ очевиден – благодаря Федерации тенниса Казахстана это возможность заложить основы для здоровья будущего поколения, которое будет физически активным, уверенным и успешным в жизни. Программы раннего развития, такие как Baby Tennis, создают отличные условия для формирования у детей привычки к спорту и здоровому образу жизни.

Личную поддержку этому начинанию оказал и президент ФТК Булат Утемуратов, который поручил активно внедрять программу во всех детских садах страны.

Напомним, что данная прог­рамма впервые успешно стартовала в Актюбинской области. Затем занятия стали доступны для детей в Астане, Алматы, Актобе, Атырау, Актау, Усть-Каменогорске, Уральске, Шымкенте, Костанае, Лисаковске, Павлодаре, Экибастузе, Туркестане, Караганде, Талдыкоргане. На сегодняшний день уже охвачено по стране 93 детских сада. Только в Астане за год с небольшим Baby Tennis охватил 12 детских садов, а в будущем планируется вовлечь все государственные дошкольные учреждения Казахстана.

Так, совсем недавно в детском саду № 42 «Бәйшешек» совместно с Национальным научно-практическим центром физической культуры Минис­терства просвещения РК (далее ННПЦФК МП РК) состоялись торжественный запуск прог­раммы Baby Tennis, а также подписание меморандума о сотрудничестве. В его рамках в дальнейшем Федерация тенниса Казахстана вместе с ННПЦФК МП РК будет активно внедрять данную программу в других детских садах нашей страны. Для реализации проекта ФТК предоставляет дошкольным учреждениям все необходимое спортивное оборудование, в том числе теннисные сетки, ракетки и мячи. Несмотря на то что данный проект только начинает набирать популярность, уже сейчас можно заметить, что тренировки способствуют улучшению координации, ловкости и даже поведения детей. После окончания прог­раммы Baby Tennis в детских садах дети могут продолжать заниматься этим прекрасным видом спорта в теннисных цент­рах, которые функционируют в нашей стране.

Довольны проектом и родители ребят, занимающихся теннисом, которые уже делятся своими положительными впечатлениями. Они заявляют, что дети становятся не только более ловкими и активными, но и более уверенными в себе. При этом, улучшая свои результаты, они получают дополнительную мотивацию к новым достижениям.

Baby Tennis может стать первой ступенью для тех, кто в будущем решит связать свою жизнь с профессиональным спортом. Но даже если ребенок и не станет профессиональным теннисистом, все равно разовь­ет жизненно важные качества: уверенность в своих силах, дисциплину, умение работать в команде и способность к саморазвитию.

#теннис #программа #детский сад #Baby Tennis

Популярное

Все
Отважный герой-пограничник
Трудовая миграция: стоит ли овчинка выделки?
Где лечиться, если нет врачей?
Иртыш теряет прозрачность
Преобразилась набережная Капшагая
Центр образовательных инноваций
Растет число жалоб потребителей
Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский прокат
По закону – положено, фактически – недоступно
Буйство красок, цветов и чувств
Меценаты помогают очагам культуры
Дроппера заставили вернуть деньги потерпевшей
На маршруте – «Литературный автобус»
Это сладкое слово «скидка»
Наши конники победили на чемпионате Азии по аударыспақ
С заботой о здоровье ветеранов
Осуждены два сотрудника горбольницы
Увидели на сцене, чтобы задуматься в жизни
Бюджету Улытау возмещено свыше 200 млн тенге
Защищать права, создавая условия
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Как убивали Шерзата Болата
Вековой юбилей отметила фронтовичка из Караганды
По-прежнему бодр духом ветеран
Крупный металлургический завод начали строить в Жамбылской области
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Куриное яйцо продолжает дешеветь в Казахстане
85% марганца добывали на Жездинских месторождениях
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Казахстанско-китайский международный промышленный город строят в области Жетысу
Назначен новый посол Казахстана в Украине
Самородок казахской степи
В Жамбылской области дан старт строительству завода по глубокой переработке кукурузы
Синергия спорта и культуры
Год перемен для Баянаула
Инвестпроекты по развитию дорог рассмотрели в Правительстве РК
Плотину озера Иссык восстановит новый инвестор
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана

Читайте также

Ербол Мырзабосынов встретился с будущими участниками Олимпи…
Таеквондисты завоевали две медали в первый день турнира в К…
Международный турнир по таеквондо пройдет в Астане
Ержан Биржанов избран президентом Федерации триатлона Казах…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]