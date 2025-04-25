Baby Tennis – это инновационный подход к обучению детей с трех лет основам и навыкам тенниса. Однако здесь речь идет не о стандартных тренировках с большими ракетками и жесткими мячами, а о мягкой, безопасной, но в то же время увлекательной прог­рамме, ориентированной на развитие малышей через игру и движение.

Важно подчеркнуть, что Baby Tennis – это не только спортивная активность, но и процесс, который помогает развить у ребенка важнейшие жизненные навыки, такие как внимание, усидчивость, способность работать в команде и соблюдать правила. Дети не просто постигают основы спорта, но и приобретают ценные социальные и эмоцио­нальные качества, которые пригодятся им на протяжении всей жизни.

Что же побуждает детские сады страны внедрять данную программу? Ответ очевиден – благодаря Федерации тенниса Казахстана это возможность заложить основы для здоровья будущего поколения, которое будет физически активным, уверенным и успешным в жизни. Программы раннего развития, такие как Baby Tennis, создают отличные условия для формирования у детей привычки к спорту и здоровому образу жизни.

Личную поддержку этому начинанию оказал и президент ФТК Булат Утемуратов, который поручил активно внедрять программу во всех детских садах страны.

Напомним, что данная прог­рамма впервые успешно стартовала в Актюбинской области. Затем занятия стали доступны для детей в Астане, Алматы, Актобе, Атырау, Актау, Усть-Каменогорске, Уральске, Шымкенте, Костанае, Лисаковске, Павлодаре, Экибастузе, Туркестане, Караганде, Талдыкоргане. На сегодняшний день уже охвачено по стране 93 детских сада. Только в Астане за год с небольшим Baby Tennis охватил 12 детских садов, а в будущем планируется вовлечь все государственные дошкольные учреждения Казахстана.

Так, совсем недавно в детском саду № 42 «Бәйшешек» совместно с Национальным научно-практическим центром физической культуры Минис­терства просвещения РК (далее ННПЦФК МП РК) состоялись торжественный запуск прог­раммы Baby Tennis, а также подписание меморандума о сотрудничестве. В его рамках в дальнейшем Федерация тенниса Казахстана вместе с ННПЦФК МП РК будет активно внедрять данную программу в других детских садах нашей страны. Для реализации проекта ФТК предоставляет дошкольным учреждениям все необходимое спортивное оборудование, в том числе теннисные сетки, ракетки и мячи. Несмотря на то что данный проект только начинает набирать популярность, уже сейчас можно заметить, что тренировки способствуют улучшению координации, ловкости и даже поведения детей. После окончания прог­раммы Baby Tennis в детских садах дети могут продолжать заниматься этим прекрасным видом спорта в теннисных цент­рах, которые функционируют в нашей стране.

Довольны проектом и родители ребят, занимающихся теннисом, которые уже делятся своими положительными впечатлениями. Они заявляют, что дети становятся не только более ловкими и активными, но и более уверенными в себе. При этом, улучшая свои результаты, они получают дополнительную мотивацию к новым достижениям.

Baby Tennis может стать первой ступенью для тех, кто в будущем решит связать свою жизнь с профессиональным спортом. Но даже если ребенок и не станет профессиональным теннисистом, все равно разовь­ет жизненно важные качества: уверенность в своих силах, дисциплину, умение работать в команде и способность к саморазвитию.