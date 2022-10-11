В ДТП с участием полицейской машины пострадали 5 человек в Актау (видео)

В городе Актау 10 октября ночью произошло ДТП с участием полицейской машины, направлявшейся на вызов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Водитель ГАЗели на перекрестке между 11 и 12 микрорайонами проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с легковой автомашиной Nissan Maxima.

"В результате ДТП пятеро пострадавших, в том числе 3 сотрудника полиции, а также водитель и пассажир Nissan Maxima были доставлены в областную больницу. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой", – проинформировали в полиции.

На водителя служебного автотранспорта составили административный протокол по части 1 адмстатьи "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".