Казахстанцы смогут обращаться в единый колл-центр по фактам мошенничества

Об этом сообщил глава МЦРИАП

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Результаты госаудита эффективности политики цифрового развития рассмотрены на заседании Высшей аудиторской палаты (ВАП) под председательством Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВАП

В рамках заседания Смаилов акцентировал внимание на необходимости активной борьбы с кибермошенниками.

«Вопросы кибератак и мошенничества очень актуальны в настоящее время. Участились случаи и того, и другого. Целенаправленная постоянная работа нужна, потому что одни виды мошенничества заменяются на новые. С внедрением технологий мошенники становятся более изобретательными», — обратился он к министру цифрового развития Жаслану Мадиеву.

В свою очередь министр рассказал о проводимой работе в этом направлении.

«Если говорить про сотовую связь, мы с этим уже практически справились. Антифрод-центры телеком-операторов работают и блокируют все подменные звонки и номера. Выработан алгоритм, чтобы Telegram быстро реагировал на противоправный контент и блокировал. По WhatsApp мы как регулятор также разработали алгоритм с подключением антифрод-центра Нацбанка и системы управления рисками. Будет единый колл-центр, куда граждане смогут обращаться по фактам мошенничества», — сказал Жаслан Мадиев.

Алихан Смаилов добавил, что на основе заключений ВАП цифровому ведомству нужно составить план мероприятий, чтобы его подразделения, структурные и подведомственные организации приняли конкретные меры и шаги по совершенствованию своей работы.