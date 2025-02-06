Казахстанцы смогут обращаться в единый колл-центр по фактам мошенничества

Цифровизация,Киберугрозы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Об этом сообщил глава МЦРИАП

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Результаты госаудита эффективности политики цифрового развития рассмотрены на заседании Высшей аудиторской палаты (ВАП) под председательством Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВАП

В рамках заседания Смаилов акцентировал внимание на необходимости активной борьбы с кибермошенниками.

«Вопросы кибератак и мошенничества очень актуальны в настоящее время. Участились случаи и того, и другого. Целенаправленная постоянная работа нужна, потому что одни виды мошенничества заменяются на новые. С внедрением технологий мошенники становятся более изобретательными», — обратился он к министру цифрового развития Жаслану Мадиеву.

В свою очередь министр рассказал о проводимой работе в этом направлении.

«Если говорить про сотовую связь, мы с этим уже практически справились. Антифрод-центры телеком-операторов работают и блокируют все подменные звонки и номера. Выработан алгоритм, чтобы Telegram быстро реагировал на противоправный контент и блокировал. По WhatsApp мы как регулятор также разработали алгоритм с подключением антифрод-центра Нацбанка и системы управления рисками. Будет единый колл-центр, куда граждане смогут обращаться по фактам мошенничества», — сказал Жаслан Мадиев.

Алихан Смаилов добавил, что на основе заключений ВАП цифровому ведомству нужно составить план мероприятий, чтобы его подразделения, структурные и подведомственные организации приняли конкретные меры и шаги по совершенствованию своей работы.

#мошенники #МЦРИАП #колл-центр #кибербезопасность

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