Еще одна госуслуга стала доступна онлайн

Госуслуги
Казахстанцы могут оформить услугу «Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью» через мобильное приложение eGov Mobile, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Услуга позволяет подать заявление для получения дополнительной социальной помощи дистанционно. Получить её могут родители, которые организуют обучение ребёнка с инвалидностью дома в случаях, когда посещение образовательной организации невозможно.

Возмещение затрат предоставляется на основании индивидуального учебного плана и справки из учебного заведения, подтверждающей факт обучения ребёнка на дому. Выплата направлена на частичное покрытие расходов, связанных с обеспечением учебного процесса.

Возмещение производится с месяца обращения по месяц окончания срока, указанного в справке. Выплата прекращается в случае окончания установленного периода или при изменении формы обучения ребёнка.

Размер возмещения затрат на обучение детей с инвалидностью по индивидуальному учебному плану определяется решением местных представительных органов (маслихат).

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

  • авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел «eGov госуслуги» – «Льготы, пособия и пенсии»;
  • выбрать услугу «Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью» и заполнить все необходимые данные;
  • подписать услугу одним из доступных методов подписания;
  • проверить статус уведомления об оформлении документов в разделе «История услуг».

Срок оказания услуги составляет 8 рабочих дней со дня регистрации полного пакета документов государственным органом. Выплата предоставляется на период, указанный в справке учебного заведения, без автоматического продления на новый срок. В случае истечения срока инвалидности у ребенка, необходимо пройти переосвидетельствование и повторно подать заявление.

Заявку на получение услуги онлайн также можно оформить через портал электронного правительства eGov.kz либо офлайн в центре обслуживания населения.

Более 8 тысяч заявок на получение данной услуги было оформлено через портал электронного правительства с начала 2025 года.

Услуга реализована Комитетом государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК совместно с АО «Национальные информационные технологии» и Министерством труда и социальной защиты населения РК.

