Фото: Валерий Бугаев

Они признаны виновными в нарушении правил безопасности ведения горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Приговор огласила судья Экибастузского городского суда Айжан Байгоншекова. Бывший генеральный директор компании получил 4 года лишения свободы, его заместитель и экс-директор подземного рудника – по 3,5 года лишения свободы. Сроки в 3 года получили бывшие заместитель директора рудника и главный инженер. Все они будут отбывать наказание в учреждении минимальной безопасности. Еще один обвиняемый – первый заместитель директора компании по горному производству и горнотехническим вопросам – приговорен к трем годам ограничения свободы: суд принял во внимание его возраст, мужчине 75 лет, и состояние здоровья.

Напомним, трагедия произошла 4 января 2024 года в Павлодарской области на территории АО «Майкаинзолото» – ночью автобус с четырьмя горноспасателями, ехавшими на вызов о пожаре, провалился в огромную воронку, возникшую на месте технологической дороги к золотоносному руднику. Все четыре сотрудника Павлодарского филиала военизированной аварийно-спасательной службы погибли.

Как выяснилось позже, под технологической дорогой находилось очистное пространство недействующей шахты. Глубину обвала оценивали в 150 метров, ширину воронки – в 500 метров. В таких условиях поиски погибших осложнялись угрозой повторного обрушения, операция не раз приостанавливалась.

Тела 24-летнего Бердикана Саркыта и 53-летнего Олега Тышкевича подняли на поверхность 5 января, 36-летнего Айдоса Шаймердена и 55-летнего Айыпа Тлеубергенова нашли лишь спустя несколько месяцев – в июле прошлого года.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по 3-й части статьи 277 УК РК «Нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В январе 2025 года комиссия Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и соцзащиты населения признала 100-процентную вину АО «Майкаинзолото». Предприятие через суд оспаривало это решение, но безуспешно. В итоге на скамье подсудимых оказались шесть должностных лиц компании.

По версии следствия, в 2011 году был разработан проект, который предполагал закладку отработанного пространства шахт. Но в 2013 году из-за трудоемкости этой технологии от нее решили отказаться в пользу обрушения, но и его не выполняли. По мнению гособвинения, несоблюдение этих проектов и привело к трагедии. Контроль за пустотами, образовавшимися в результате отработки, а также принудительное обрушение пустот выработанного очистного пространства не производились, не обеспечивались безопасные условия труда для работников предприятия, в том числе не были огорожены возможные зоны обрушения, находящихся над пустотами.

Подсудимые не признали свою вину и просили их оправдать, мотивируя тем, что не знали о наличии пустот под старой шахтой и что это могло привести к обрушению грунта под технологической дорогой.

Отметим, что родные троих погибших горноспасателей просили не лишать подсудимых свободы, поскольку заключили медиативное соглашение. Лишь родственники четвертого погибшего, Айдоса Шаймердена, требовали назначить всем обвиняемым максимальные сроки и обязать возместить моральный вред.

Судья разъяснила, что статья, по которой обвинялись все шестеро подсудимых, имеет безальтернативное наказание, то есть предусматривает только реальные сроки заключения. Послабление сделали лишь для пожилого мужчины. Кроме того, суд отказал потерпевшим в исковых требованиях о возмещении морального вреда, поскольку ранее уже было произведено добровольное возмещение.