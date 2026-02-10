В ЕС запретят компаниям уничтожать непроданную одежду

До сих пор миллионы предметов просто сжигают, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Для крупных производителей запрет вступит в силу уже с 19 июля. Остальные предприятия должны будут отказаться от утилизации остатков одежды к 2030 году.

Исключения предусмотрены, например, для поврежденных товаров или если утилизация нужна по гигиеническим причинам. Компании при этом должны будут раскрывать информацию о товарах, которые они утилизируют.

Нововведения должны изменить текущую ситуацию на рынке: утилизация текстиля часто обходится дешевле, чем его переработка, из-за чего в ЕС ежегодно оказываются на свалках миллионы предметов одежды. Этому способствует онлайн-торговля, в которой покупатели возвращают очень большое количество товаров - компаниям зачастую проще утилизировать их, чем вернуть в продажу.

По данным Еврокомиссии, в Евросоюзе уничтожается почти 10 процентов непроданных пар обуви и различной одежды - чаще всего их сжигают. Это становится причиной выброса около 5,6 млн тонн углекислого газа в год - больше, чем, к примеру, выбрасывает CO2 вся Швеция. Только в онлайн-торговле в Германии ежегодно утилизируется почти 20 млн возвращенных товаров. Это негативно сказывается на окружающей среде и климате.

Вместо привычки утилизировать вещи Еврокомиссия намерена стимулировать компании более эффективно управлять запасами, лучше обрабатывать возвраты и рассматривать альтернативы - перепродажу, переработку или вообще передачу одежды в дар.

