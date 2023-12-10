В еще одном районе Алматы заработают платные тротуарные парковки

С 11 декабря в Алмалинском районе южной столицы начнут работать платные тротуарные парковки.

"Всего будет 27 зон и 6504 парковочных места, включая 454 места для людей с инвалидностью. Время работы с 8:00 до 19:00, стоимость часа - 100 тенге. Нарушения фиксируются автоматически мобильными комплексами (спецавто). Запуск системы платных парковок проходит поэтапно. 11 сентября был подключен Медеуский район", – сообщили в городском акимате.