В еще одном районе Алматы заработают платные тротуарные парковки
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Вахитов Елдос
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В настоящее время ведется работа по оплате услуги через QR-коды, передает Kazpravda.kz
С 11 декабря в Алмалинском районе южной столицы начнут работать платные тротуарные парковки.
"Всего будет 27 зон и 6504 парковочных места, включая 454 места для людей с инвалидностью. Время работы с 8:00 до 19:00, стоимость часа - 100 тенге. Нарушения фиксируются автоматически мобильными комплексами (спецавто). Запуск системы платных парковок проходит поэтапно. 11 сентября был подключен Медеуский район", – сообщили в городском акимате.
В настоящее время ведется работа по оплате через QR-коды банков второго уровня.