Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о строящихся в этом году школах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Проводим системную работу по строительству учебных заведений. За последние годы в столице построили и ввели в эксплуатацию 44 школы на 109 тыс. ученических мест (в 2 смены). Из них 23 школы в рамках нацпроекта Главы государства «Келешек мектептері». В позапрошлом учебном году построили рекордное количество школ - это 25 учебных заведения на 64 тыс. ученических мест», - написал аким столицы.

По его словам, с начала текущего учебного года открыли еще 9 школ. В 2026 году планируется построить еще 13 школ.