В этом году в Астане построят еще 13 школ

Образование
37

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о строящихся в этом году школах,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Проводим системную работу по строительству учебных заведений. За последние годы в столице построили и ввели в эксплуатацию 44 школы на 109 тыс. ученических мест (в 2 смены). Из них 23 школы в рамках нацпроекта Главы государства «Келешек мектептері». В позапрошлом учебном году построили рекордное количество школ - это 25 учебных заведения на 64 тыс. ученических мест», - написал аким столицы.

По его словам, с начала текущего учебного года открыли еще 9 школ. В 2026 году планируется построить еще 13 школ. 

«Параллельно формируем заделы на 2027 год: ведем подготовку проектной и градостроительной документации по 16 государственным школам общей вместимостью 40 тыс. ученических мест (в две смены), а также по 10 частным школам на 10 тыс. ученических мест. Согласно Генеральному плану до 2035 года в городе предусмотрено 138 новых школ», - сообщил он.

#Астана #Образование #школы

Популярное

Все
Ждем успеха от «Торпедо»
Двенадцать друзей в одном строю
В селе – новая школа
В приоритете – профилактика
Книги отправились в путь
В Туркестане строят роддом
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
Четвертый проигрыш подряд
Турнир в Катаре
Мушкетеры выступили в Фуджейре
Растет доступность транспорта для людей с инвалидностью
С лудоманией борются системно
Здесь вырастут будущие Менделеевы и Сатпаевы
Расставляя танки, самолеты, корабли... на карте
Печенье со вкусом шубата
Туризм начинается с логистики и дорог
Красиво, удобно и с пользой
Лучший комбат – в Караганде
Патруль в деле – порядок на улицах
Ароматное предпринимательство
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Афера сорвалась в кабинете директора
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
63 бункера для КГМ установят в Костанае
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Большой футбол стартует в феврале
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Сингапурская компания построит промышленный парк в Павлодарской области
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Читайте также

Вторую смену перевели на «дистанционку» в школах Астаны
В 2025 году в Казахстане построили 162 школы
Здесь вырастут будущие Менделеевы и Сатпаевы
Онлайн-прием документов для поступления в НИШ открыт на пор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]