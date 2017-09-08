Федерация тяжелой атлетики Казахстана выступила с официальным заявлением, в котором разъяснила слухи о том, что национальная сборная не будет допущена к участию в чемпионате мира-2017 в Анахайме (США) из-за допинговых нарушений, сообщает vesti.kz
.
"Федерация тяжелой атлетики Казахстана сообщает, что информация о дисквалификации сборной Казахстана на один год не соответствует действительности.
22–24 июня 2016 года в Тбилиси прошло заседание Исполнительного комитета и Конгресс Международной федерации тяжелой атлетики, в ходе которого IWF озвучила новые меры к национальным федерациям, чьи спортсмены нарушили антидопинговое законодательство на Олимпийских играх в Пекине (2008) и Лондоне (2012). Основным итогом стало решение о годичной дисквалификации стран, чьи спортсмены три и более раз нарушили антидопинговое законодательство. Однако данное решение не вступило в силу.
Генеральный секретарь ФТА РК Омар Мустафин: "Как все мы помним, решение ставило под угрозу участие указанной категории стран в Олимпиаде 2016 года в Бразилии. По этой причине тяжелоатлетическая сборная России была не допущена к соревнованиям в Рио-де-Жанейро. Однако Федерации тяжелой атлетики Казахстана, весь состав которой был полностью обновлен с 2014 года, удалось убедить международную комиссию в эффективности своих усилий по продвижению чистого спорта и новых решительных антидопинговых мер".
В результате тяжелоатлетическая сборная нашей страны была допущена к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где казахстанские атлеты без дисквалифицированных спортсменов показали феноменальный результат, завоевав шесть медалей, среди которых одно "золото", одно "серебро" и четыре "бронзы". Казахстанская сборная по общему количеству медалей заняла второе место, уступив только китайской команде.
"Сегодня Федерация тяжелой атлетики Казахстана придерживается принципа нулевой терпимости к допингу и держит на особом контроле соблюдение антидопинговых правил и норм атлетами, как в регионах, так и на внутренних и международных стартах. Ежегодно проводятся десятки образовательных семинаров и сотни бесед со спортсменами национальной сборной и молодежью о проблеме допинга. Результаты мы видим уже сегодня. Так с начала 2016 года не было ни одного случая обнаружения допинга у казахстанских атлетов на международных стартах", – подчеркнул Мустафин.
Для продвижения чистого спорта руководство Федерации взяло курс на омоложение состава сборной и привлечение молодых атлетов. Правильность этой политики была полностью подтверждена на юношеском чемпионате мира-2017, в Бангкоке наша сборная заняла третье общекомандное место. По результатам этого первенства в активе команды было три золотых, одна серебряная и две бронзовые медали. Отличный результат показали и юниоры на прошедшем чемпионате Азии-2017 в Катманду. Сборная РК завоевала 10 медалей, среди которых три "золота", три "серебра" и четыре бронзовых наград. В общем зачете среди юношей и девочек команда Казахстана также заняла третье место.
Генеральный секретарь отметил, что на сегодняшний день вопрос по возможной годичной дисквалификации девяти федераций все еще остается открытым. Ожидается, что точка в этом деле будет поставлена 30 сентября 2017 года в Бухаресте, где пройдет внеочередное заседание Исполнительного Комитета IWF.
"Казахстанская Федерация тяжелой атлетики примет и исполнит любое решение IWF, при этом считает, что сама по себе дисквалификация не является наиболее продуктивной мерой. С нашей стороны официально внесено предложение наложить на группу стран, в которую входит Казахстан, ряд жестких антидопинговых требований и мер, неисполнение которых в установленный промежуток времени приведет к годичной дисквалификации. Наше предложение по созданию списка необходимых критериев, которым все эти девять стран должны соответствовать для искоренения допинга, находит понимание и одобрение со стороны многих членов Исполкома и национальных федераций", – говорится в официальном сообщении на сайте федерации
.
Напомним, ранее появилась информация, что Казахстан окажется в числе девяти команд, которым будет запрещено
участие в ЧМ-2017 из-за многочисленных допинговых нарушений на Олимпийских играх. Под санкции также попадут сборные России, Китая, Беларуси, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии. Все перечисленные сборные имели от трех до десяти положительных результатов при перепроверке допинг-образцов с Олимпийских игр в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012).