В финал через «торосы»

Двукратный обладатель главного трофея Высшей хоккейной лиги так и не смог «зацепить» ни одной игры у казахстанцев. Нижнекамский «Торос» дважды уступил у себя дома и дваж­ды был бит в гостях. Таким образом, «Сарыарка» не только «отомстила» за прошлогодний финал, где по сумме семи встреч уступила именно клубу из Башкортостана, но и показала 100-процентный результат в плей-офф нынешнего сезона.

Напомним, что ранее клуб из Цент­рального Казахстана обыграл «Динамо» из Балашихи и краснодарскую «Кубань». При этом лишь раз уступил подмосковной команде, а далее играл лишь всухую.

Готовились к играм в Караганде основательно. Болельщики организовали традиционный автопробег по окрестностям, поучаствовали в праздничном концерте и, конечно же, раскупили все билеты на игры.

Третий матч можно назвать одним из самых красивых в серии. Выявить победителя получилось только в овертайме. Трижды «беркуты» вели в основное время и трижды «глыбы» сравнивали счет. Тем не менее наша дружина смогла собраться и забить решающую шайбу в дополнительном периоде – 4:3.

Судьба путевки в финал решилась в четвертом матче. Башкирский клуб изо всех сил старался подтвердить реноме действующего чемпиона лиги, но не получилось. Игра хоть и была обоюдоострой, но ее нить все же оказалась в цепких когтях «беркутов». Они планомерно осаж­дали ворота россиян и дважды добились успеха.

На 28-й минуте счет в мачте открыл Дмитрий Громов, а на 59-й окончательную точку в серии поставил Константин Макаров. Итак, 2:0, и теперь мы ждем своего соперника по финалу. Он определится во второй полуфинальной паре, где сейчас упорную борьбу ведут тюменский «Рубин» и пермский «Молот-Прикамье».

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ,

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фото с сайта ХК «Сарыарка»