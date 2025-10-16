В Германии более 5 млн жителей экономили на отоплении в 2024 году

Около 5,3 млн или 6,3% жителей Германии были вынуждены в 2024 году экономить энергию при отоплении домов из-за ее высокой стоимости. При этом в сентябре 2025-го стоимость бытовой энергии в стране снизилась, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Такие данные опубликовали в докладе Федерального статистического ведомства в Висбадене на сайте организации.

Это число практически на треть ниже, чем средний показатель по всему Евросоюзу. По данным ведомства, в среднем 9,2% европейцев в 2024-м испытывали проблемы с обогревом своих домов. Хуже всего ситуация в Болгарии и Греции (19%), в Литве (18%) и Испании (17,5%). А лучшее положение - у жителей Австрии (4%), Польши (3,3%) и Финляндии (только 2,7%).

Кроме того, в Германии наблюдается снижение доли людей, которые не могут себе позволить необходимый уровень тепла в помещениях. В 2023-м эта группа включала в себя около 8,2% населения Германии. Одна из возможных причин - небольшое снижение цен.

Вероятно, уменьшение числа немцев, живущих в неотапливаемых домах, связано со снижением цен на бытовую энергию (например, электричество и газ) в стране. В 2024 году цены на газ и электричество в сравнении с 2023-м немного снизились, а в сентябре 2025-го в сравнении с тем же месяцем 2024-го бытовая энергия в целом подешевела на 1,9 процента.

При этом природный газ - самый популярный источник энергии в немецких домах - в сравнении с сентябрем 2024-го подорожал на 0,7 процента. Зато за год подешевели центральное отопление (на 2,2 %), древесина (на 1,8%) и электроэнергия (на 1,6 процента).

В целом же в 2020-2024 годах на фоне энергетического кризиса цены на бытовую энергию в Германии выросли на 50,3 процента. Для сравнения, за этот же период средний рост цен на товары и услуги в стране составил 19,3%. Из видов энергии сильнее всего подорожали мазут - на 99,3 % и природный газ - на 89,9 процента. Наименьший рост (на 27,4 %) показали цены на электричество.

 

 

