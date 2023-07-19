В горном и таежном Катон-Карагайском районе ведут обустройство туристических маршрутов

В этом году, например, при поддержке Программы развития ООН на 30-километровом маршруте «Орман жолдары» установили аншлаги, указатели, информационные стенды о местном биоразнообразии, коновязь, оформили места под палатки и костры, смотровые площадки. Путешествие стартует с питомника, где уже 45 лет выращивают саженцы хвойных пород, включает знакомство с крупным маральником, проходит через хребет Листвяга, дает возможность увидеть старые шахты, где когда-то добывали полиметаллы.

Всего в парке действуют 14 маршрутов, разных по дальности, продолжительности и видам транспорта. И практически ко всем высокий интерес. Люди с удовольствием отправляются в путь, чтобы насладиться красотой таежной и горной природы. По данным местного акимата, в прошлом году экотурами воспользовались больше 5,5 тыс. человек, более 10 тыс. посетили Берельский музей-заповедник с его знаменитыми археологическими памятниками. А всего летом 2022 года в Катон-Карагайском районе отдохнули 100 тыс. туристов.

На сегодня в помощь гостям в административном центре района – селе Улкен Нарын (Больше-Нарымском) начал действовать информационно-туристический центр. Здесь по принципу «одного окна» можно узнать, где стоит побывать, что посмотреть, как найти ночлег, по какой цене и так далее.