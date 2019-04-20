В грузинском монастыре обнаружены захоронения кыпчаков
Захоронения кыпчаков обнаружили в грузинском монастыре. Как выяснилось, в строительстве мощной стены знаменитого Гелатского комплекса, основанного Давидом IV, принимали участие и кыпчакские воины, сообщает 24.kz.
Построив в то время прочную защиту от врагов, они заслужили уважение народа. После смерти их похоронили в святом месте. Эти сведения стали известны участникам экспедиции «По следам предков» во время поездки в Грузию.
Крепость Рабат, расположенная в городе Ахалцихе на юге Грузии, здесь, была центром государства, существовавшего в XIII веке во время правления Атабека. В музее, который находится внутри крепости, хранятся уникальные археологические экспонаты. Среди них – наконечник стрелы, лук и сабля, принадлежащие войнам-кыпчакам.
«С 1257 по 1587 годы - почти 300 лет здесь было самостоятельное государство наших предков. Вот на этом месте, в городе Ахиск, или как сейчас его называют в Грузии - Ахалцихе. Вот это теперь территория Турции. А вот это грузинская территория», - рассказал руководитель научной экспедиции «По следам предков» Сапар Искаков.
Вблизи крепости стоят несколько памятников с изображением бараньего рога. Эти знаки, считают историки, еще одно доказательство жизнедеятельности кыпчаков в этом регионе.
«Здесь проживало много этносов и народов. В нашем музее есть казахские, скифские и кыпчакские элементы. Я рад, и надо сказать, что когда Грузия была сильна, в нашей гвардии служили и за нашу страну воевали кыпчаки. Это мы не знали. А сейчас у нас есть шансы, чтобы написать правдивую историю», - поделился историк Георги Беридзе.
Из крепости Рабат члены экспедиции направились к месту захоронения 23-го царя Грузии. Считается, что строительство монастыря, где оно расположено, началось в 1106 году и закончилось в 1125.
Теперь экспедиция «По следам предков» продолжит свои исследования в Азейрбайджане.