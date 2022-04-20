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В ход пошел Telegram
Бержанова Инеш
корреспондент

Достоверно известно, что за участие в погромах в Талдыкоргане выплачивалось от 20 до 100 долларов США на человека.

Об этом стало известно на брифинге в СЦК о ходе расследований январских событий. Как сообщил заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов, в Алматинской области были установлены граждане О. и Н., которые в Талдыкоргане финансировали участников беспорядков, а также способствовали причинению ущерба имуществу граждан и захвату государственных объектов. По его словам, данные факты установлены в ходе следствия и подтверждаются допросами лиц, подозреваемых в участии в беспорядках.

Также стало известно о жителе Жамбылской области, который, будучи в Алматы 4 января 2022 года, создал Telegram-канал. За считанные часы на него подписалось несколько тысяч участников. Посредством данного Telegram-канала они получали подробный инструктаж по созданию баррикад, изготовлению коктейлей Молотова, оказанию сопротивления сотрудникам правопорядка и захвату зданий.

– Затем 5 и 6 января через указанный канал шла информация о передвижении погромщиков и корректировка их нападений на государственные объекты Жамбылской области, – уточнил Елдос Килымжанов. – Доказательствами этого следствие располагает. Подозреваемое лицо установлено и находится под арестом.

В этом же регионе установили водителя автомашины «газель» и его сообщника, которые передвигались на указанном авто, раздавали заранее заготовленную арматуру, похищенные полицейские щиты и бронежилеты. Также они использовали свой автомобиль для перекрытия дорог, затрудняя передвижение сотрудников правопорядка.

По словам представителя Генеральной прокуратуры, анализ уголовных дел показывает, что в других регионах, где произошли трагические события, они развивались по идентичным сценариям и имели общую координацию. Данное обстоятельство свидетельст­вует о наличии единого плана.

Например, в Алматы задержаны четыре подозреваемых лица, которые через социальные сети получали инструкции по изготовлению арматурных прутьев и их транспортировки к месту нахождения погромщиков. В нас­тоящее время ведется работа по установлению их координаторов.

– С каждым днем органами уголовного преследования восстанавливается картина произошедших событий, в том числе в отношении гибели людей. Так, в ночь с 5 на 6 января 2022 года началось вооруженное нападение на здание акимата города Шымкента. Обеспечением охраны общественного порядка занимались сотрудники полиции, которым предстояло сдерживать натиск агрессивной толпы более чем в 3 000 человек, многие из них были вооружены огнестрельным оружием, – рассказывает Елдос Килымжанов. – Сотрудники полиции при этом использовали лишь резиновые пули и светошумовые гранаты. Только после отражения трех вооруженных атак и наступления реальной угрозы жизни сотрудников полиции было принято решение о применении огнестрельного оружия. В результате убито 20 нападавших.

По словам заместителя начальника службы, 6 января совершено аналогичное вооруженное нападение и на здания акимата города Тараза и департамента государственных доходов Жамбылской области. Вооруженная группа людей численностью около 500 человек обстреливала указанные здания, в результате был убит сотрудник полиции. Органами правопорядка был открыт ответный огонь, в результате которого ликвидировано 11 преступников. К слову, по результатам медицинских исследований девять нападавших находились в состоянии алкогольного опьянения и два под воздействием наркотических средств.

Что касается новых фактов расследования, то, как сообщил Елдос Килымжанов, восстановление картины произошедшей трагедии проходит во всех городах, подверг­нувшихся террористичес­ким атакам. Идет анализ записей видеокамер торговых домов, банков, государственных учреждений и других.

В частности, в Усть-Каменогорс­ке по результатам осмотра изъятой видеозаписи с камеры филиа­ла «Халык банка» установлены жители города – граждане А. и С., которые вначале забрасывали брусчаткой сотрудников полиции, затем нанесли им телесные повреж­дения арматурой. Оба преступника арестованы. В Шымкенте по результатам проведения специальных мероприятий изобличены три жителя, которые в период январских событий подожгли три полицейские автомашины и принимали участие в мародерстве.

Активно ведется работа и по обнаружению похищенного огнестрельного оружия. В частности, в Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан приверженец деструктивного религиозного течения С., у которого обнаружены похищенные из охотничьего магазина «Оружейник» винчестер 12-го калибра и два ружья из магазина «Қорған». А в Таразе задержан Д., у которого изъяты похищенные из департамента полиции Жамбылской области четыре пистолета Макарова и 131 патрон к ним. В Алматинской области обнаружен схрон огнестрельного оружия ОПГ «Казахстанские», которые хранили свой арсенал в заброшенном здании на окраине поселка Байтерек Талгарского района. В указанном тайнике обнаружено 28 единиц оружия.

Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов отмечает, что на сегодня полицейскими страны обнаружено и изъято 1 460 единиц оружия и более 35 тыс. боеприпасов. Помимо изъятия оружия, сотрудниками полиции продолжается работа по поиску и обнаружению имущества граждан, похищенного во время беспорядков. По его словам, органами полиции обнаружено и изъято похищенное имущество наших граждан, оцениваемое на сумму более чем 340 млн тенге.

– Подчеркну, что мы не преследуем цели привлечь всех нарушителей к максимально суровой ответственности, – сказал Санжар Адилов. – Понятно, что многие из подозреваемых, являясь добропорядочными гражданами, во время событий совершили преступления, поддавшись соблазну быстрой наживы либо уговорам других лиц, надеясь остаться незамеченными. В связи с этим с учетом их личности, положительных характеристик и возмещения ущерба из-под стражи освобождены 323 подозреваемых.

В производстве следователей органов внутренних дел без учета ранее принятых решений находятся 1 260 уголовных дел. По этим делам под стражей остаются 158 лиц, которые подозреваются в совершении тяжких преступ­лений. Вина этих подозреваемых в основном доказывается видеозаписями с мест совершения преступ­лений, показаниями свидетелей и очевидцев, а также изъятыми вещест­венными доказательствами.

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