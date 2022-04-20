Официально В ход пошел Telegram 20 апреля 2022 г. 8:42 Бержанова Инеш корреспондент Достоверно известно, что за участие в погромах в Талдыкоргане выплачивалось от 20 до 100 долларов США на человека. Об этом стало известно на брифинге в СЦК о ходе расследований январских событий. Как сообщил заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов, в Алматинской области были установлены граждане О. и Н., которые в Талдыкоргане финансировали участников беспорядков, а также способствовали причинению ущерба имуществу граждан и захвату государственных объектов. По его словам, данные факты установлены в ходе следствия и подтверждаются допросами лиц, подозреваемых в участии в беспорядках. Также стало известно о жителе Жамбылской области, который, будучи в Алматы 4 января 2022 года, создал Telegram-канал. За считанные часы на него подписалось несколько тысяч участников. Посредством данного Telegram-канала они получали подробный инструктаж по созданию баррикад, изготовлению коктейлей Молотова, оказанию сопротивления сотрудникам правопорядка и захвату зданий. – Затем 5 и 6 января через указанный канал шла информация о передвижении погромщиков и корректировка их нападений на государственные объекты Жамбылской области, – уточнил Елдос Килымжанов. – Доказательствами этого следствие располагает. Подозреваемое лицо установлено и находится под арестом. В этом же регионе установили водителя автомашины «газель» и его сообщника, которые передвигались на указанном авто, раздавали заранее заготовленную арматуру, похищенные полицейские щиты и бронежилеты. Также они использовали свой автомобиль для перекрытия дорог, затрудняя передвижение сотрудников правопорядка. По словам представителя Генеральной прокуратуры, анализ уголовных дел показывает, что в других регионах, где произошли трагические события, они развивались по идентичным сценариям и имели общую координацию. Данное обстоятельство свидетельствует о наличии единого плана. Например, в Алматы задержаны четыре подозреваемых лица, которые через социальные сети получали инструкции по изготовлению арматурных прутьев и их транспортировки к месту нахождения погромщиков. В настоящее время ведется работа по установлению их координаторов. – С каждым днем органами уголовного преследования восстанавливается картина произошедших событий, в том числе в отношении гибели людей. Так, в ночь с 5 на 6 января 2022 года началось вооруженное нападение на здание акимата города Шымкента. Обеспечением охраны общественного порядка занимались сотрудники полиции, которым предстояло сдерживать натиск агрессивной толпы более чем в 3 000 человек, многие из них были вооружены огнестрельным оружием, – рассказывает Елдос Килымжанов. – Сотрудники полиции при этом использовали лишь резиновые пули и светошумовые гранаты. Только после отражения трех вооруженных атак и наступления реальной угрозы жизни сотрудников полиции было принято решение о применении огнестрельного оружия. В результате убито 20 нападавших. По словам заместителя начальника службы, 6 января совершено аналогичное вооруженное нападение и на здания акимата города Тараза и департамента государственных доходов Жамбылской области. Вооруженная группа людей численностью около 500 человек обстреливала указанные здания, в результате был убит сотрудник полиции. Органами правопорядка был открыт ответный огонь, в результате которого ликвидировано 11 преступников. К слову, по результатам медицинских исследований девять нападавших находились в состоянии алкогольного опьянения и два под воздействием наркотических средств. Что касается новых фактов расследования, то, как сообщил Елдос Килымжанов, восстановление картины произошедшей трагедии проходит во всех городах, подвергнувшихся террористическим атакам. Идет анализ записей видеокамер торговых домов, банков, государственных учреждений и других. В частности, в Усть-Каменогорске по результатам осмотра изъятой видеозаписи с камеры филиала «Халык банка» установлены жители города – граждане А. и С., которые вначале забрасывали брусчаткой сотрудников полиции, затем нанесли им телесные повреждения арматурой. Оба преступника арестованы. В Шымкенте по результатам проведения специальных мероприятий изобличены три жителя, которые в период январских событий подожгли три полицейские автомашины и принимали участие в мародерстве. Активно ведется работа и по обнаружению похищенного огнестрельного оружия. В частности, в Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан приверженец деструктивного религиозного течения С., у которого обнаружены похищенные из охотничьего магазина «Оружейник» винчестер 12-го калибра и два ружья из магазина «Қорған». А в Таразе задержан Д., у которого изъяты похищенные из департамента полиции Жамбылской области четыре пистолета Макарова и 131 патрон к ним. В Алматинской области обнаружен схрон огнестрельного оружия ОПГ «Казахстанские», которые хранили свой арсенал в заброшенном здании на окраине поселка Байтерек Талгарского района. В указанном тайнике обнаружено 28 единиц оружия. Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов отмечает, что на сегодня полицейскими страны обнаружено и изъято 1 460 единиц оружия и более 35 тыс. боеприпасов. Помимо изъятия оружия, сотрудниками полиции продолжается работа по поиску и обнаружению имущества граждан, похищенного во время беспорядков. По его словам, органами полиции обнаружено и изъято похищенное имущество наших граждан, оцениваемое на сумму более чем 340 млн тенге. – Подчеркну, что мы не преследуем цели привлечь всех нарушителей к максимально суровой ответственности, – сказал Санжар Адилов. – Понятно, что многие из подозреваемых, являясь добропорядочными гражданами, во время событий совершили преступления, поддавшись соблазну быстрой наживы либо уговорам других лиц, надеясь остаться незамеченными. В связи с этим с учетом их личности, положительных характеристик и возмещения ущерба из-под стражи освобождены 323 подозреваемых. В производстве следователей органов внутренних дел без учета ранее принятых решений находятся 1 260 уголовных дел. По этим делам под стражей остаются 158 лиц, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений. Вина этих подозреваемых в основном доказывается видеозаписями с мест совершения преступлений, показаниями свидетелей и очевидцев, а также изъятыми вещественными доказательствами.