Змея укусила пьяного мужчину и умерла от количества алкоголя в его крови, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Инцидент произошел, когда 42-летний Штеф Радулович, закончив деловую встречу и отметив удачную сделку, решил немного прогуляться по окрестностям. В какой-то момент он подошел слишком близко к гадюке, которая почувствовала угрозу и укусила его за ногу.

«Я почувствовал резкую боль и сразу понял, что это была змея. Уже хотел бежать к врачу, но заметил, что с ней что-то не так», - рассказал мужчина.

У рептилии, по его словам, были наполовину закрыты глаза, она шаталась и дважды ударилась головой о дерево.

Радулович попытался оказать змее помощь и доставить ее к ветеринарам, но по дороге гадюка умерла. Позднее экспертиза установила, что уровень алкоголя в ее крови составлял 5,1 гр/кг.

При этом на мужчину змеиный яд не оказал никакого воздействия. Врачи считают, что алкоголь в его крови нейтрализовал токсин, что, возможно, спасло жизнь укушенного.