Несмотря на жесткий разгон протестующих иранскими силами безопасности и блокировку интернета, на улицы Тегерана и других крупных городов Ирана вышли толпы демонстрантов. Правозащитники сообщают о как минимум 60 погибших, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: EPA

В Иране вечером в пятницу, 9 января, снова прошли массовые акции протеста. Несмотря на жесткие действия иранских сил безопасности в отношении демонстрантов и блокировку интернета, на улицы Тегерана и других крупных городов страны вышли толпы протестующих.

На видеороликах, подлинность которых подтвердило агентство AFP, демонстранты в районе Саадатабад на севере иранской столицы бьют по кастрюлям и скандируют лозунги "Смерть Хаменеи", адресуя свое послание духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, а проезжающие мимо автомобили сигналят им в знак поддержки.

На фоне массовых уличных протестов власти усиливают контроль на улицах Тегерана. На одной из главных магистралей столицы Ирана спецподразделения сил безопасности через каждые 10 метров установили блокпосты, их занимают силовики, вооруженные автоматами Калашникова, говорится в студенческом бюллетене "Амиркабир".

Тем временем мэр Тегерана Алиреза Закани рассказал об ущербе от акций протеста, прошедших в ночь на 9 января. По его словам, было подожжено более 50 банков и несколько государственных учреждений, огнем уничтожено более 30 мечетей.

Правозащитники из Центра по правам человека в Иране (CHRI) со ссылкой на свидетельства очевидцев сообщают о переполненных ранеными демонстрантами больницах в Тегеране, Мешхеде и Карадже. По данным правозащитного информационного агентства HRANA, в ходе акций протеста погибли по меньшей мере 62 человека, в том числе 14 сотрудников сил безопасности и 48 протестующих, 2300 демонстрантов задержаны.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи резко осудил массовые протесты. Он назвал их участников "подстрекателями" и людьми, которые "вредят стране". "Есть те, чья работа - разрушение", - заявил 9 января Хаменеи. Они совершают разрушения "только ради того, чтобы президент США радовался", добавил он, имея в виду Дональда Трампа.

Посол Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) Амир Саид Иравани также обвинил Вашингтон и власти Израиля в "дестабилизирующих действиях" и "превращении мирных протестов в насильственные акты вандализма", сообщает агентство Reuters.