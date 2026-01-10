В Иране не стихают массовые протесты, растет число погибших

В мире
9

Несмотря на жесткий разгон протестующих иранскими силами безопасности и блокировку интернета, на улицы Тегерана и других крупных городов Ирана вышли толпы демонстрантов. Правозащитники сообщают о как минимум 60 погибших, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: EPA

В Иране вечером в пятницу, 9 января, снова прошли массовые акции протеста. Несмотря на жесткие действия иранских сил безопасности в отношении демонстрантов и блокировку интернета, на улицы Тегерана и других крупных городов страны вышли толпы протестующих.

На видеороликах, подлинность которых подтвердило агентство AFP, демонстранты в районе Саадатабад на севере иранской столицы бьют по кастрюлям и скандируют лозунги "Смерть Хаменеи", адресуя свое послание духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, а проезжающие мимо автомобили сигналят им в знак поддержки.

На фоне массовых уличных протестов власти усиливают контроль на улицах Тегерана. На одной из главных магистралей столицы Ирана спецподразделения сил безопасности через каждые 10 метров установили блокпосты, их занимают силовики, вооруженные автоматами Калашникова, говорится в студенческом бюллетене "Амиркабир".

Тем временем мэр Тегерана Алиреза Закани рассказал об ущербе от акций протеста, прошедших в ночь на 9 января. По его словам, было подожжено более 50 банков и несколько государственных учреждений, огнем уничтожено более 30 мечетей.

Правозащитники из Центра по правам человека в Иране (CHRI) со ссылкой на свидетельства очевидцев сообщают о переполненных ранеными демонстрантами больницах в Тегеране, Мешхеде и Карадже. По данным правозащитного информационного агентства HRANA, в ходе акций протеста погибли по меньшей мере 62 человека, в том числе 14 сотрудников сил безопасности и 48 протестующих, 2300 демонстрантов задержаны.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи резко осудил массовые протесты. Он назвал их участников "подстрекателями" и людьми, которые "вредят стране". "Есть те, чья работа - разрушение", - заявил 9 января Хаменеи. Они совершают разрушения "только ради того, чтобы президент США радовался", добавил он, имея в виду Дональда Трампа.

Посол Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) Амир Саид Иравани также обвинил Вашингтон и власти Израиля в "дестабилизирующих действиях" и "превращении мирных протестов в насильственные акты вандализма", сообщает агентство Reuters.

#Иран #аятолла Хаменеи #массовые протесты

Популярное

Все
В центре Петропавловска зажгли огонь
Спасатели научили «говорить» планы эвакуации
Разработана модель чемодана-стола для следователей
Ислам Чесноков – игрок «Хартса»
Цветаевский каток
Теннис для детей
Дюжина ЧСИ лишена лицензий
Верны присяге и выбранной профессии
Надули на пять миллионов
Укрепляя сотрудничество
На некачественное онлайн-обучение жалуются в регионе
Осенью – цветы, зимой – листья
Предотвратить трагедию и спасти людей
Политический манифест, отражающий курс на предстоящие годы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Атырау разделят на два района
ИИ как драйвер науки
Дорога в будущее начинается с колледжа
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Цифровой Кодекс Республики Казахстан
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Афера сорвалась в кабинете директора
Токаев подписал закон, касающийся возврата незаконно приобретенных активов
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
35 дворов обновят в этом году в Костанае
63 бункера для КГМ установят в Костанае
Около 40 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны
В Уголовный кодекс и УПК внесены дополнения
В Бюро нацстатистики сообщили о снижении цен на некоторые виды продуктов питания
Налоговая реформа: информация по переходному положению
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

Лесные пожары охватили австралийский штат Виктория
Цены на бриллианты упали на 10% за год
Meta отложила международные продажи умных очков Ray-Ban Dis…
США выходят из 66 международных организаций

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]