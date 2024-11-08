В Испании утвердили 10-миллиардный пакет помощи пострадавшим от наводнения

Мадрид утвердил пакет помощи семьям, бизнесу и муниципалитетам на сумму 10,6 миллиарда евро, что составляет почти один процент ВВП Испании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер Испании Педро Санчес уже объявил, что это только начало.

Некоторые магазины и предприятия начали открываться в пригородах Валенсии, спустя чуть больше недели после катастрофических наводнений, которые обрушились вместе с проливными дождями на восточную часть Испании.

В результате самого разрушительного за последние десятилетия стихийного бедствия в Испании погибли 219 человек. Хуже всего пришлось автономному сообществу Валенсия, где трагедия унесла жизни 211 человек.

Из общего числа жертв 167 человек были полностью идентифицированы (140 – по отпечаткам пальцев и ещё 27 – по образцам ДНК), в то время как 40 погибших остаются неопознанными, согласно последним данным Центра интеграции данных (CID).

По словам метеорологов, всего за восемь часов на регион обрушилась годовая норма осадков. 93 человека официально объявлены пропавшими без вести, но власти признают, что реальное число может быть больше. Всего, по данным властей, было спасено 36 605 человек.

Полный размер ущерба неизвестен, но испанский Консорциум страховых компаний, сообщает, что на компенсации придётся потратить не менее 3,5 миллиарда евро. Консорциум получил 116 000 страховых заявлений о возмещении ущерба от наводнения, из которых 60% приходятся на автомобили и 31% – на жильё.

Министерство транспорта уже отремонтировало 232 километра автомобильных дорог и железнодорожных путей, но линия скоростных поездов между Валенсией и Мадридом всё ещё не функционирует.

В операции по ликвидации последствий стихийного бедствия участвуют более 17 000 военнослужащих и полицейских. Многие из них были переброшены из других регионов королевства.

На помощь спасателям по собственной инициативе отправились тысячи обычных граждан.