Об этом стало известно в ходе встречи министра транспорта Марата Карабаев с министром финансов Султаната Оман Султана Аль-Хабси, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтранспорта РК

Авиарейсы будет выполнять оманская авиакомпания SalamAir.

Стороны обсудили сотрудничество и приоритетные направления в сфере транспорта между Казахстаном и Оманом.

Отдельное внимание было уделено портам Омана – Сухар, Салала и Дукм, в рамках которых имеется перспектива налаживания сотрудничества. Со своей стороны Султан Аль-Хабси выразили готовность по расширению сотрудничества с Казахстаном в рамках транспортного коридора «Север-Юг».

Кроме того, стороны озвучили инициативы по возобновлению авиасообщения между Казахстаном и Султанатом Оман. Так, в июне возобновляется рейс Алматы – Маскат оманской авиакомпанией SalamAir.

Стороны отметили важность стратегического партнерства и выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в сфере транспорта.