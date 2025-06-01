Об этом стало известно в ходе встречи министра транспорта Марата Карабаев с министром финансов Султаната Оман Султана Аль-Хабси, передает Kazpravda.kz
Авиарейсы будет выполнять оманская авиакомпания SalamAir.
Стороны обсудили сотрудничество и приоритетные направления в сфере транспорта между Казахстаном и Оманом.
Отдельное внимание было уделено портам Омана – Сухар, Салала и Дукм, в рамках которых имеется перспектива налаживания сотрудничества. Со своей стороны Султан Аль-Хабси выразили готовность по расширению сотрудничества с Казахстаном в рамках транспортного коридора «Север-Юг».
Кроме того, стороны озвучили инициативы по возобновлению авиасообщения между Казахстаном и Султанатом Оман. Так, в июне возобновляется рейс Алматы – Маскат оманской авиакомпанией SalamAir.
Стороны отметили важность стратегического партнерства и выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в сфере транспорта.