В каких районах Астаны отключат электричество 26 января

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации «Астана-РЭК», сегодня, 26 января, будет прекращена подача электрической энергии в ряде районов города.

Список адресов, по которым пройдут отключения, опубликован здесь.

В связи с тем, что 26 января произошел сбой связи, звонки на короткие номера экстренных служб временно не работают в Астане. Об альтернативном способе связаться со службой "103" сообщили в Минздраве.