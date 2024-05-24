В каких регионах Казахстана будет засуха в июне

Казгидромет выпустил прогноз засухи на июнь 2024 года, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целом, как отметили в метеослужбе, в июне на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близкими к многолетним значениям.

Атмосферная засуха ожидается:

- в Костанайской области в Амангельдинском и Джангельдинском районах;

- в Мангистауской области в Мангистауском и Каракиянском районах;

- в Западно-Казахстанской области в Казталовском районе;

- в Карагандинской области в Шетском районе.

Умеренно влажно в июне ожидается в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, в Успенском районе Павлодарской области и в Павлодаре.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца, добавили синоптики.