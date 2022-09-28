В каких сферах могут ограничить закупки из одного источника в Казахстане

Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки в законодательство по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как пояснил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, в проект закона включены 5 блоков поправок, предусмотренных Планом-графиком по реализации законодательных поручений Главы государства, данных на заседании Мажилиса Парламента 11 января 2022 года и по итогам встречи 21 января текущего года с представителями крупного отечественного бизнеса.

Кроме того, проект закона также содержит дополнительные блоки поправок по исполнению актуальных поручений Главы государства по социально-экономическому развитию страны.

Поправки в Закон «О государственных закупках» предусматривают сокращение оснований государственных закупок из одного источника. Так, для минимизации коррупционных рисков и развития конкуренции исключается право приобретать из одного источника: товары в государственный материальный резерв; товары и услуги, предназначенные для осуществления оперативно-розыскной деятельности; здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение.

Законопроектом также предусматриваются обязанность Фонда «Самрук-Қазына» согласовывать правила закупок с Агентством по защите и развитию конкуренции, право поставщиков на обжалование закупок независимо от способа закупок, норма по исключению способа закупок в рамках внутрихолдинговой кооперации фонда.

Кроме того, законопроектом предусматриваются поправки, направленные на определение состава совета директоров единственным акционером фонда и внедрение открытости в деятельности фонда.

Документом также предполагаются меры по дальнейшему реформированию межбюджетных отношений.

«Ключевой целью реформы является усиление финансовой самостоятельности регионов. Предлагается передача некоторых видов налоговых поступлений на местный уровень с учетом принципов их стабильности и собираемости. Помимо этого, проектом закона предусматриваются ответственность администраторов бюджетных программ за обоснованность, достоверность предоставляемой информации к расчетам трансфертов общего характера и обеспечение бюджетного мониторинга за показателями, принятыми при расчете трансфертов центральных госорганов (ЦГО), и предоставлению результатов бюджетного мониторинга в Министерство финансов для формирования аналитического отчета об исполнении соответствующей бюджетной программы», – сказал глава МНЭ.

Кроме того, в реализацию поручения по установлению законодательного запрета на осуществление экономических функций государства частными монопольными операторами предлагаются поправки по осуществлению монопольных функций только юридическими лицами со 100% государственным участием.

«Следовательно, уточняется понятие субъекта специального права и вводится запрет на предоставление исключительных и преимущественных прав, за исключением государственной монополии и специального права», – отметил министр.

Для исключения обхода процедур государственных закупок предлагается не допускать использование долгосрочной аренды недвижимости для возможности инициирования прямых переговоров, а также ограничить выплаты из бюджета при реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) способом прямых переговоров.

Также законопроектом в рамках усиления антикоррупционного контроля предусматривается внедрение принципа открытости и прозрачности процесса планирования и реализации проектов ГЧП. В целях исключения монополизации при реализации проектов ГЧП предусматривается их обязательное согласование с антимонопольным органом.

Также предлагается законодательно закрепить определение понятия «креативные индустрии», установление основных принципов, подходов и критериев регулирования деятельности данных субъектов и формирования методологических подходов к классификации и категоризации видов деятельности креативных индустрий.

По предложению Агентства по делам государственной службы в законопроекте отражен ряд поправок по прямому назначению на вакантную должность, согласованию с АДГС квалификационных требований к должностям корпуса «Б», внедрению ежеквартальной оценки эффективности работы государственных служащих.

В целях минимизации барьеров для привлечения инвестиций предлагается исключить требование по соответствию инвестпроекта Перечню приоритетных видов деятельности. Также уполномоченному органу по инвестициям предоставляется компетенция по утверждению правил заключения соглашений об инвестициях с установлением ответных обязательств инвестора.

В законопроекте закреплены дополнительные требования, направленные на ужесточение деятельности уполномоченных экономических операторов.

В рамках законопроекта вносится ряд поправок в Закон «О естественных монополиях».

«К примеру, это возможность изменения тарифа до истечения его срока действия в случае получения на баланс и доверительное управление сетей и имущества, используемых в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг», – пояснил Куантыров.

По блоку реформирования отрасли ГСМ предлагаются поправки, предусматривающие исключение непродуктивных посредников при реализации нефтепродуктов путем ужесточения требований к оптовым поставщикам.

Законопроектом определяются новые потребители товарного газа в лице крупных коммерческих предпринимателей и лиц, осуществляющих цифровой майнинг, для ведения раздельного учета товарного газа.

Для оперативного реагирования на экономическую ситуацию путем регулирования экспорта и импорта товаров предложены поправки, предусматривающие сокращение сроков принятия нормативных правовых актов, направленных на установление мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.

Также предусматривается расширение полномочий Правительства и государственных органов в рамках применения мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.

Кроме того, законопроектом предлагается наделить уполномоченный орган в сфере торговой деятельности полномочиями по разработке перечня социально значимых продовольственных товаров, утверждению методики расчета целевых индикаторов в области торговли для оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов, утверждению правил и методов определения минимальных нормативов обеспеченности населения торговой площадью.

«Указанные поправки позволят обеспечить усовершенствование регулирования деятельности торговых рынков», – резюмировал глава МНЭ.