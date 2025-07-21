На этой неделе казахстанские спортсмены примут участие сразу в семи крупных соревнованиях в Европе, Азии и на родных аренах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

21–30 июля: Кубок мира по тоғызқұмалақ.

В турнире примут участие около 50 спортсменов из Казахстана, Чехии, Румынии, Турции, Кыргызстана, Венгрии, Польши, Австрии, Словакии, Молдовы, Болгарии и Сербии.

Место проведения: Пардубице, Чехия.

22–30 июля: Чемпионат мира по фехтованию среди взрослых.

В составе сборной Казахстана выступят 24 спортсмена.

Место проведения: Тбилиси, Грузия.

22–29 июля: Чемпионат Азии по таеквондо среди кадетов и юниоров.

Казахстан представят 14 спортсменов.

Место проведения: Кучинг, Малайзия.

23–27 июля: Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и категории U23

От Казахстана в соревнованиях примут участие 18 спортсменов.

Место проведения: Монтемор-у-Велью, Португалия.

24–27 июля: Кубок Казахстана по поясной борьбе среди мужчин и женщин.

В масштабных соревнованиях примут участие около 250 спортсменов из 16 регионов страны.

Место проведения: Актау, Казахстан.

25–27 июля: Международный турнир Grand Slam по дзюдо.

Казахстан на татами представят 7 дзюдоистов.

Место проведения: Улан-Батор, Монголияю.

21–26 июля: Отборочный турнир к международным соревнованиям Phygital Games 2025.

В республиканском турнире по фиджитал-футболу и фиджитал-баскетболу выступят 16 команд из 6 регионов страны.

Место проведения: город Астана, Дворец единоборств имени Ж.Ушкемпирова.