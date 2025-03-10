В Канаде избрали нового главу правительства

Он сменит на посту Джастина Трюдо, который в январе этого года заявил о намерении уйти в отставку
Новым лидером правящей Либеральной партии Канады избран бывший глава Банка Англии Марк Карни, сообщает BBC
Он был единственным кандидатом на пост лидера партии, не входившим в правительство Трюдо. По итогам голосования он набрал 85,9%.
Помимо ожесточенной борьбы с оппозицией на всеобщих выборах, которые пройдут в этом году, новому премьеру также предстоит вести непростые переговоры с США о тарифах на фоне территориальных претензий Дональда Трампа.
В своем выступлении после победы Карни обвинил Трампа в стремлении захватить Канаду. Эта попытка, по его словам, должна быть отражена.
«Американцам нужны наши ресурсы, наша вода, наша земля, наша страна, — заявил он. — Если бы им это удалось, они бы уничтожили наш образ жизни». «Америка — это не Канада. Канада никогда не будет частью Америки ни в каком виде, ни в какой форме», — добавил будущий глава канадского правительства.