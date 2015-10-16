В Канаде семья из трех мужчин решила завести ребенка

В мире
858
Трое жителей канадского города Галифакс решили завести общего ребенка. Состоящие в семейном партнерстве мужчины планируют рассмотреть такие варианты, как усыновление и суррогатное материнство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру".

29-летний Шейн Курран и 27-летний Адам Грант уже состояли в браке, когда познакомились в ночном клубе с 29-летним Себастьяном Траном. С 2012 года канадцы начали жить вместе. Чтобы Тран не чувствовал себя третьим лишним, пара расторгла брак, сообщает Metro.

"У нас есть две родные сестры, которые готовы стать суррогатными матерями для нашего будущего ребенка. Они чуть ли не дерутся за возможность сделать это для нас", – рассказал Курран.

Популярное

Все
Военнослужащие Пограничной службы КНБ РК достойно несут боевую вахту на вверенных им участках
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Отправляясь на службу, вряд ли кто-то из призывников думал о том, что вернется домой героем
Слово о писателе и человеке
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Исполнять завет предков
Указ Президента Республики Казахстан
Лица войны
Песни, которые вели в бой
Боролся словом
Вести с первенства планеты
В конце прошлого года воинская часть 5573 отметила свое 15-летие. Жители Астаны встречаются с военнослужащими в темно-синей форме с надписью «Ұлттық ұлан» каждый день
На страже независимости
Журналист с большой буквы
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
Мужчина размахивал пистолетом в кафе в Усть-Каменогорске
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном
Спецгруппа Генпрокуратуры изучает законность тендеров Озенмунайгаз
Пьяные мужчина и женщина напали на полицейских и разбили служебное авто в Экибастузе
Приграничное расположение отдаленного села способно оживить его экономику
В Астане будут уничтожать не всех комаров
Как будут озеленять и благоустраивать Астану, рассказал Токаеву аким столицы
Токаев пожелал творческих успехов коллективу Jibek Joly
Цены на газ повысят в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 апреля
Рабочему зажало ногу в бетономешалке в Алматинской области
Смаилов и сотрудники аппарата Правительства посадили деревья в Астане
В попытке изнасилования девочки подозревают жителя Кентау
Меры по укреплению продбезопасности РК обсудил премьер-министр с западными дипломатами
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау

Читайте также

Глава ВОЗ объявил о завершении режима ЧС по COVID-19 в мире
Сильное землетрясение зафиксировали в Японии
Людей эвакуируют из района извергающегося вулкана Фуэго в Г…
Казахстанские армейцы победили в конкурсе "Лучший воин - 20…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]