В Канаде семья из трех мужчин решила завести ребенка

Трое жителей канадского города Галифакс решили завести общего ребенка. Состоящие в семейном партнерстве мужчины планируют рассмотреть такие варианты, как усыновление и суррогатное материнство, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Лента.ру
".
29-летний Шейн Курран и 27-летний Адам Грант уже состояли в браке, когда познакомились в ночном клубе с 29-летним Себастьяном Траном. С 2012 года канадцы начали жить вместе. Чтобы Тран не чувствовал себя третьим лишним, пара расторгла брак, сообщает Metro.
"У нас есть две родные сестры, которые готовы стать суррогатными матерями для нашего будущего ребенка. Они чуть ли не дерутся за возможность сделать это для нас", – рассказал Курран.