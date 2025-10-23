В рамках поручений Президента в семи районах региона построен 51 медицинский объект – это фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и медицинские пункты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Средства в размере 5,9 млрд тенге выделены из Специального государственного фонда. Главной целью проекта является повышение доступности и качества медицинской помощи для жителей сел.

В настоящее время строительные работы полностью завершены. Проводится оформление необходимой документации для передачи объектов на баланс медицинских организаций, а также поставка современного оборудования.

Жители отмечают, что теперь медпомощь можно получить быстрее и без необходимости ездить в районные центры.

«Современный медпункт – настоящее событие для нас. Раньше приходилось ездить в районный центр, а теперь все рядом», - говорит жительница села Карой Нуринского района Кулкен Мухамеджанова.

В новом медпункте работает молодой специалист Сабина Шульц.

«Здесь созданы отличные условия: светлые кабинеты, современная аппаратура. Теперь мы можем быстрее и качественнее помогать людям», — пояснила медсестра.

Всего на возвращенные государству активы в Нуринском районе построено 10 объектов – медицинских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов и одна врачебная амбулатория. Подобные изменения произошли и в Бухар-Жырауском районе: за счет возвращенных активов построили 13 современных медицинских объектов.

Также за счет возвращенных активов возвели девять объектов здравоохранения в Актогайском районе, восемь – в Абайском, пять – в Осакаровском, четыре – в Каркаралинском и два – в Шетском.

Работа по возврату незаконно выведенных активов продолжается. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева средства направляются на реализацию социально значимых проектов – в сферы здравоохранения, образования и инфраструктуры.