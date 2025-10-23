В Карагандинской области построены медицинские объекты на возвращенные активы

Возврат активов
98

В рамках поручений Президента в семи районах региона построен 51 медицинский объект – это фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и медицинские пункты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: t.me/KZgovernment

Средства в размере 5,9 млрд тенге выделены из Специального государственного фонда. Главной целью проекта является повышение доступности и качества медицинской помощи для жителей сел.

В настоящее время строительные работы полностью завершены. Проводится оформление необходимой документации для передачи объектов на баланс медицинских организаций, а также поставка современного оборудования.

Жители отмечают, что теперь медпомощь можно получить быстрее и без необходимости ездить в районные центры.

 «Современный медпункт – настоящее событие для нас. Раньше приходилось ездить в районный центр, а теперь все рядом», - говорит жительница села Карой Нуринского района Кулкен Мухамеджанова.

В новом медпункте работает молодой специалист Сабина Шульц.

«Здесь созданы отличные условия: светлые кабинеты, современная аппаратура. Теперь мы можем быстрее и качественнее помогать людям», — пояснила медсестра.

Всего на возвращенные государству активы в Нуринском районе построено 10 объектов – медицинских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов и одна врачебная амбулатория. Подобные изменения произошли и в Бухар-Жырауском районе: за счет возвращенных активов построили 13 современных медицинских объектов.

Также за счет возвращенных активов возвели девять объектов здравоохранения в Актогайском районе, восемь – в Абайском, пять – в Осакаровском, четыре – в Каркаралинском и два – в Шетском.

Работа по возврату незаконно выведенных активов продолжается. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева средства направляются на реализацию социально значимых проектов – в сферы здравоохранения, образования и инфраструктуры.

#Карагандинская область #возврат активов #медпункты

Популярное

Все
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Необъятный мир наследия великого Абая
Не хватило опыта для победы
Тысячи спасенных жизней
Музыкальное наследие тюркского мира
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Успей купить по приятной цене!
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Имя Кудайбергена Калиева для многих – символ труда и верности родному краю
Обменялись опытом, наладили контакты
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Финальные поединки в Семее
Стратегическое партнерство укрепляется
Kia: тандем человека и высоких технологий
Привлечение инвестиций минимизирует тарифы
Жүз домбыра – бір үн
Новую спецтехнику получили лесники
Чувствовать себя равноправными членами общества
Высокая честь – Родину беречь
Крылатое наследие номадов
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Аграрии, работающие в мегаполисах лишены господдержки - сенатор
Продкорпорация объявила цены на зерно
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Как защитить ваши деньги от взысканий
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Землю стоимостью 1,8 млрд тенге незаконно раздали акиматы в…
Свыше 2 млрд тенге направили на водообеспечение сел Кызылор…
Сельскую амбулаторию открыли за счет возвращенных активов в…
Школу для одаренных детей открыли в Уральске за счет возвра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]