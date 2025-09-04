В Казахстан с официальным визитом прибыл председатель Великого Государственного Хурала Монголии

Мажилис
129

Мажилис посетила делегация Великого Государственного Хурала Монголии во главе с председателем Дашзэгвийном Амарбаясгаланом. На встрече со спикером Мажилиса Ерланом Кошановым стороны обсудили укрепление межпарламентских связей и подписали меморандум о сотрудничестве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Палаты

Фото: Мажилис

Приветствуя высокого гостя в Мажилисе, Ерлан Кошанов отметил, что Монголия всегда являлась для Казахстана важным партнером в Азии. При этом руководство страны и казахстанцы искренне рады успехам соседей и поддерживают масштабные политико-экономические и социальные реформы, проводимые по инициативе президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.

– Отношения наших стран стремительно развиваются.  Особенно плодотворным был прошлогодний государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Монголию. Благодаря лидерам двух стран наши двусторонние связи вышли на уровень стратегического партнерства, было подписано 11 документов в разных сферах. Уверен, что и меморандум о сотрудничестве между нашими парламентами, который мы сегодня подписываем, поднимет наше партнерство на новый уровень, – сказал спикер Мажилиса.

Рассказывая о Конституционной реформе и преобразованиях, которые реализуются в Казахстане с 2022 года, Ерлан Кошанов отметил схожесть политических курсов двух стран. Так, в прошлом году выборы в Великий Государственный Хурал Монголии также прошли по смешанной системе, а в состав Парламента впервые вошли представители пяти партий.

Говоря о развитии межпарламентского сотрудничества, стороны договорились об усилении работы групп дружбы, которые возглавили депутаты Нуртай Сабильянов и Ухнагйин Отогонбаяр. Постоянный диалог планируется стимулировать и в рамках профильных комитетов.

Главы парламентов затронули также вопросы укрепления сотрудничества по партийной линии и дальнейшей работы на таких многосторонних площадках, как Межпарламентский союз и Парламентская Ассамблея ОБСЕ.

В свою очередь председатель Великого Государственного Хурала отметил большой взаимный интерес к обмену законотворческим опытом в таких сферах, как цифровизация, развитие искусственного интеллекта, экология и сельское хозяйство.

– Казахстан является первым стратегическим партнером Монголии в Центральной Азии. И сегодняшняя наша встреча затрагивает не только межпарламентские отношения. На повестке обсуждение развития взаимодействия в экономико-политической, культурно-гуманитарной и других сферах, – подчеркнул Дашзэгвийн Амарбаясгалан.

Парламентарии обсудили также возможности для расширения партнерства в направлении туризма, подготовки кадров для экономик двух стран и развитии технологий.

По итогам встречи подписан меморандум о сотрудничестве между Мажилисом Парламента и Великим Государственным Хуралом. Согласно документу, стороны обязуются в рамках своих компетенций способствовать укреплению и развитию сотрудничества Республики Казахстан и Монголии в политической, торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной, гуманитарной и других сферах, а также в области цифровизации экономики, развития и внедрения инноваций. Также на площадке Мажилиса был подписан меморандум об установлении братских отношений между Восточно-Казахстанской областью и аймаком Ховд.

В рамках официального визита запланировано посещение делегацией Монголии Международного финансового центра «Астана», национальной компании KAZAKH INVEST, Ситуационного центра Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, национальной компании «Қазақстан Ғарыш Сапары» и других объектов.

#мажилис #визит #Монголия

