Технологии

В Казахстане будет создана федерация киберспорта

В Казахстане будет создана федерация киберспорта. Об этом сообщил заместитель министра культуры и спорта РК Сакен Мусайбеков, отвечая на вопросы журналистов после пресс-конференции в Правительстве, передает Inform.kz

Отметим, что на Генеральной Ассамблее Азиатской конфедерации киберспорта (Electronic Sports) в Ашхабаде (Туркменистан) вице-президентом данной организации был избран Сакен Мусайбеков.

"Перед нами сейчас стоит задача создания Казахстанской федерации киберспорта. Кроме того, необходимо признание этой федерации Национальным олимпийским комитетом, Международной федерацией киберспорта. Я разговаривал с нашим вновь избранным президентом (Азиатской конфедерации киберспорта), он готов к сотрудничеству, потому что очень сильно развивается киберспорт в Азии", – сказал Сакен Мусайбеков.

Вице-министр добавил, что в Казахстане это молодой вид спорта. И развитие этого направления важно, так как в мире идет политика введения новых видов спорта в Олимпийские игры.

"Сейчас есть казахстанцы, которые выступают за другие частные команды, но под казахстанским флагом. Если это будет выведено на уровень сборной, будут проводиться чемпионаты мира, чемпионаты Азии, чемпионаты Европы, то есть признанные Международным олимпийским комитетом соревнования, мы этих ребят призовем, пригласим", – подчеркнул Мусайбеков.

Как отметил вице-министр, работы по созданию Казахстанской федерации киберспорта планируется завершить в первом квартале 2018 года. Стоит отметить, киберспорт в настоящее время очень популярен и динамично развивается во всем мире. И он впервые включен программу V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде. Сейчас ведутся активные переговоры о его включении в программу предстоящих Азиатских игр, которые пройдут в будущем году в Джакарте (Индонезия).

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