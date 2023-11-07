В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»

Общество
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Кадиша Ныгмет

Как отметили в Министерстве внутренних дел, цель акции – дойти до каждого жителя и получить информацию по укреплению правопорядка и работе полиции на конкретной территории. В ходе акции стражи порядка проводят поквартирные обходы с вручением визитных карточек населению, ведут работу по выявлению и пресечению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, мелкого хулиганства, распития спиртных напитков и появления в общественных местах в пьяном виде и так далее.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Кроме того, участковые активно контактируют в чатах и на страницах социальных сетей, созданных жителями, где идет обмен информацией, срочными сообщениями. Это еще раз напоминает о том, что одним из приоритетных направлений совершенствования деятельности ОВД являются установление тесных доверительных отношений с гражданами и активизация работы по профилактике правонарушений на административных участках.

Планируются проведение встреч с населением, приемы граждан в участковых пунктах полиции с участием представителей местных исполнительных органов и других организаций. А еще, отметили в ведомстве, во время акции пройдет конкурс на звание «Лучший участковый инспектор полиции». Он будет проводиться в три этапа. Его задача – определить самого компетентного участкового инспектора полиции, соответствующего профессиональным и деловым качествам, квалификационным требованиям, установленным для этой должности.

На сегодня в стране функцио­нируют порядка трех тысяч участковых пунктов полиции. Несут службу свыше семи тысяч участковых. Всего за участковыми закреплено шесть тысяч адмучастков.

Республиканская акция продлится до конца ноября.

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