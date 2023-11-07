В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
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Кадиша Ныгмет
Как отметили в Министерстве внутренних дел, цель акции – дойти до каждого жителя и получить информацию по укреплению правопорядка и работе полиции на конкретной территории. В ходе акции стражи порядка проводят поквартирные обходы с вручением визитных карточек населению, ведут работу по выявлению и пресечению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, мелкого хулиганства, распития спиртных напитков и появления в общественных местах в пьяном виде и так далее.