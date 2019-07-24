В Казахстане должен развиваться рынок исламских страховых услуг – генсек IFSB

Необходимость развития рынка исламских страховых услуг в Казахстане отметил генеральный секретарь Совета по исламским финансовым услугам IFSB Белло Лавал Данбатта, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Отметим, в Международном финансовом центре "Астана" проходит неделя Совета по исламским финансовым услугам (Islamic Financial Servis Board – IFSB).
"В рамках этой недели у нас был организован семинар по вопросам исламского страхования. Это был трехдневный семинар также касательно развития рынков капитала в Казахстане и регионе в целом. Мы видим очень активное развитие банковского сектора, но считаем, что непосредственно рынок страховых услуг, в частности исламских страховых услуг, также должен развиваться в Казахстане и в целом в СНГ", – сказал Белло Лавал Данбатта.
По его словам, в продолжении к семинару в рамках недели Совета по исламским финансовым услугам в городе Нур-Султан состоялись также заседания рабочих групп, касающиеся непосредственно рынка исламских финансов, защиты инвесторов и страхования депозитов.
Он также отметил, что МФЦА совместно с Советом по исламским финансовым услугам разрабатываются стандарты защиты инвесторов.
"Исламское финансирование является одним из приоритетных направлений деятельности МФЦА. В МФЦА создана вся необходимая нормативно-правовая база, которая соответствует лучшим международным практикам и стандартам, в том числе стандартам IFSB. Такие мероприятия позволяют повысить осведомленность об исламском финансировании и являются площадкой для диалога между регуляторами и представителями исламского финансового рынка", – отметил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.
Отметим, что в рамках недели проходит несколько мероприятий, в том числе заседание Технического комитета IFSB, в который входят представители центральных банков и регуляторов стран-членов IFSB, заседание рабочих групп IFSB по защите прав инвесторов на исламском рынке капитала и создание эффективной системы гарантирования исламских депозитов.
В мероприятиях принимают участие представители порядка 20 стран, в том числе ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Брунея, Малайзии, Катара и других.