В Казахстане изменили возрастные нормы для спортсменов

Указы и распоряжения,Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

Изменения затронули греко-римскую борьбу, дзюдо и шорт-трек, а также сняты ограничения для детей в спортивных школах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Общественный совет при Министерстве туризма и спорта РК рассмотрел и утвердил приказ «Об утверждении Правил формирования составов сборных и штатных сборных команд Республики Казахстан по видам спорта». В частности, изменения коснулись перечня документов, необходимых для зачисления в состав сборных команд, передает Kazpravda.kz

Теперь аккредитованные спортивные федерации обязаны предоставлять нотариально заверенные заявления спортсменов, где указываются имена первых и личных тренеров, отметили в министерстве.

Еще одним важным решением стало рассмотрение приказа, регулирующего возрастную численность спортсменов в спортивных организациях, занимающихся подготовкой спортивного резерва и спортсменов высокого класса.

Изменения включают:

- греко-римская борьба: молодежный возраст снижен с 18–23 лет до 18–20 лет, взрослый возраст — с 23 до 21 года;

- дзюдо: подростковый возраст изменен с 12–18 лет на 13–17 лет, юниорский возраст — с 18–21 года на 18–20 лет, молодежный возраст — с 21–23 лет на 21–22 года;

- шорт-трек: детский возраст снижен с 7–10 лет до 5–7 лет, подростковый — с 11–15 лет до 8–15 лет.

Особое внимание уделено снятию возрастных ограничений для детей до 18 лет, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, а также в специализированных школах для лиц с инвалидностью.

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