В Казахстане изменились правила работы товарных бирж

Экономика
55
Дана Аменова
специальный корреспондент

О ключевых изменениях в данном направлении проинформировали в АЗРК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 июля 2025 года вступили в действие изменения в законодательство по вопросам биржевой торговли. Поправки призваны ограничить возможности для ценовых манипуляций и сговоров при реализации биржевых товаров, сообщает Kazpravda.kz

По данным АЗРК, в предыдущие годы в стране сформировалась устойчивая система функционирования «карманных» бирж, зависимых от недропользователя и ограничивающих доступ к удешевленным ресурсам (коммунально-бытовой уголь, ГСМ и пр.) через завышение стоимости аккредитации на товарной бирже, блокировку учетных записей, преимущественное рассмотрение заявок, искусственное снижение скорости интернета, затягивание заключения договора с клиринговой организацией. Результатом этих действий стало увеличение стоимости товаров, доходившее до 100%.

АЗРК разработан и вступил в действие Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам биржевой торговли и предпринимательства».

«Данным законом биржевые закупки исключены по нестандартизированным товарам; установлен исчерпывающий перечень членских взносов и их максимальные размеры; введено лицензирование (помимо товарных бирж) биржевых брокеров и клиринговых центров, с возможностью их приостановления и лишения; биржевые брокеры и клиринговые центры вошли в сферу госконтроля за соблюдением законодательства о товарных биржах, а также признаны субъектами финансового мониторинга. Также законодательно предусмотрено определение Правительством товарных бирж для торговли социально-значимыми биржевыми товарами. Это позволит сконцентрировать все биржевые товары в одном месте, исключить практику ограничения доступа к торгам в интересах самих недропользователей и сформировать здоровую конкуренцию между участниками биржевых торгов»,  разъяснили в агентстве.

Кроме того, Агентство проводит контроль за соблюдением законодательства в сфере товарных бирж. По итогам уже проведенных АЗРК, в том числе совместно с правоохранительными органами проверок, количество товарных бирж сократилось с 22 до 9, из которых фактически на сегодня функционируют только 3.

Работа по упорядочению деятельности товарных бирж и биржевых торгов будет продолжена, добавили в агентстве.

#торговля #АЗРК #правила #биржи

Популярное

Все
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Наши шахматисты выиграли командный зачет
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
Вдохновляя на путешествия
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
Звездный құрақ от мастериц Приаралья
Десятки семей в регионе обманом получали социальную помощь
Цветы для ветерана
АПК становится драйвером роста экономики региона
Термоядерный синтез – неиссякаемый источник энергии будущего
Еще две медали
В споре уступает сильный
Глаза горят, и песня льется
Мастерски владеют и пером, и ракеткой
Фундаментальные исследования – основа для решения прикладных задач
Когда старость – в радость
ИИ: безграничный простор для творчества
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
Ключевые приоритеты высокотехнологичной стратегии
Словом укреплявший дух
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Какие участки дорог перекроют в Астане
Должникам теперь не скрыться
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Холода сменят тепло в Казахстане
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Дорога должна быть безопасной
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Шахматная дипломатия в действии
Без оглядки на зарубежных поставщиков
Борьба с наркоманией дает результаты
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Гоночную трассу Формулы-1 могут построить в Alatau City
Нелегальные торговцы дизтопливом задержаны в Атырауской об…
Меры господдержки производителей и экспортеров зерна продли…
В Жамбылской области дан старт строительству завода мощност…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]