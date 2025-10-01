Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 июля 2025 года вступили в действие изменения в законодательство по вопросам биржевой торговли. Поправки призваны ограничить возможности для ценовых манипуляций и сговоров при реализации биржевых товаров, сообщает Kazpravda.kz

По данным АЗРК, в предыдущие годы в стране сформировалась устойчивая система функционирования «карманных» бирж, зависимых от недропользователя и ограничивающих доступ к удешевленным ресурсам (коммунально-бытовой уголь, ГСМ и пр.) через завышение стоимости аккредитации на товарной бирже, блокировку учетных записей, преимущественное рассмотрение заявок, искусственное снижение скорости интернета, затягивание заключения договора с клиринговой организацией. Результатом этих действий стало увеличение стоимости товаров, доходившее до 100%.

АЗРК разработан и вступил в действие Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам биржевой торговли и предпринимательства».

«Данным законом биржевые закупки исключены по нестандартизированным товарам; установлен исчерпывающий перечень членских взносов и их максимальные размеры; введено лицензирование (помимо товарных бирж) биржевых брокеров и клиринговых центров, с возможностью их приостановления и лишения; биржевые брокеры и клиринговые центры вошли в сферу госконтроля за соблюдением законодательства о товарных биржах, а также признаны субъектами финансового мониторинга. Также законодательно предусмотрено определение Правительством товарных бирж для торговли социально-значимыми биржевыми товарами. Это позволит сконцентрировать все биржевые товары в одном месте, исключить практику ограничения доступа к торгам в интересах самих недропользователей и сформировать здоровую конкуренцию между участниками биржевых торгов», – разъяснили в агентстве.

Кроме того, Агентство проводит контроль за соблюдением законодательства в сфере товарных бирж. По итогам уже проведенных АЗРК, в том числе совместно с правоохранительными органами проверок, количество товарных бирж сократилось с 22 до 9, из которых фактически на сегодня функционируют только 3.

Работа по упорядочению деятельности товарных бирж и биржевых торгов будет продолжена, добавили в агентстве.