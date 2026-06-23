В Казахстане откроется первая научно-исследовательская лаборатория Монтессори

Университет имени Абая и первый в мире Международный центр Марии Монтессори в Перудже (Италия) подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования

Фото: Министерство науки и высшего образования

Стороны договорились о создании в Казахстане первой научно-исследовательской лаборатории Монтессори и национального центра сертификации педагогов на базе Университета Абая.

Это важное партнерство направлено на системную интеграцию передовых мировых практик в подготовку учителей нового поколения и развитие инклюзивного образования в республике.

В преддверии своего 100-летнего юбилея Университет Абая реализует масштабную программу трансформации в исследовательский педагогический вуз нового типа. Одним из ключевых приоритетов является внедрение признанных на международном уровне методик, поскольку интерес к системе Монтессори в Казахстане растет с каждым годом. На сегодняшний день принципы Монтессори-педагогики применяются более чем в 40 дошкольных организациях и образовательных центрах в 11 городах страны. Вместе с тем дальнейшее расширение этого опыта требует формирования фундаментальной академической базы и подготовки квалифицированных специалистов.

В ходе переговоров с президентом итальянского Центра Симоне Павони и вице-президентом Лучио Ломбарди были определены ключевые направления совместной работы. В их числе – разработка совместных образовательных программ с выдачей студентам международных сертификатов AMI, подготовка преподавателей по модели «обучение тренеров» (train-the-trainer), а также проведение научных исследований в области раннего детского развития, нейропедагогики, современных образовательных технологий и геронтологии. Кроме того, Университет Абая проявил интерес к проектам Silver Agri Age и Silver Agri Care, направленным на работу с людьми старшего поколения.