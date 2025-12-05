В Алматы на базе 4 клинической больницы состоялся мультиорганный донорский процесс, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Донором стал мужчина 1967 года рождения, у которой врачи констатировали смерть мозга. После получения согласия семьи был организован мультиорганный забор, были изъяты сердце, печень и две почки.

Благодаря своевременной координации и работе трансплантационных бригад проведены следующие трансплантации: сердце пересажено пациенту 1967 года рождения (АО «НИИ кардиологии и ВБ»); печень трансплантирована пациенту 1967 года рождения (АО «ННЦХ им. А.Н. Сызганова»); правая почка - реципиенту 2006 года рождения (АО «ННЦХ им. А.Н. Сызганова»); левая почка - пациенту 1990 года рождения (АО «ННЦХ им. А.Н. Сызганова»).

На сегодняшний день в листе ожидания по стране состоят 4 521 пациент, среди них 106 детей. Только за первые 10 месяцев 2025 года по причине смерти из списка выбыло 272 человека — это почти один человек каждые сутки.

За 12 месяцев 2025 года от посмертных доноров было проведено лишь 14 донорских процессов, в ходе которых удалось выполнить 60 трансплантаций жизненно важных органов.

Айдар Ситказинов, директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг: «Каждый донорский случай - это результат огромной совместной работы врачей, координаторов, лабораторий, санавиации и всех служб, которые включаются в процесс буквально за минуты. Но главным остаётся решение семьи донора.

Благодаря их мужеству сегодня живут люди, которые годами ждали своего шанса. Статистика показывает: потребность в органах в Казахстане остаётся критически высокой. Тысячи пациентов продолжают ожидать трансплантацию, и почти каждый день мы теряем тех, кому могли бы помочь. Поэтому каждый спасённый пациент - это не просто медицинская победа, это человеческая жизнь, которую удалось вернуть».