В Казахстане посмертный донор спас жизни четырёх пациентов

Здравоохранение
0

В Алматы на базе 4 клинической больницы состоялся мультиорганный донорский процесс, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Донором стал мужчина 1967 года рождения, у которой врачи констатировали смерть мозга. После получения согласия семьи был организован мультиорганный забор, были изъяты сердце, печень и две почки.

Благодаря своевременной координации и работе трансплантационных бригад проведены следующие трансплантации: сердце пересажено пациенту 1967 года рождения (АО «НИИ кардиологии и ВБ»); печень трансплантирована пациенту 1967 года рождения (АО «ННЦХ им. А.Н. Сызганова»); правая почка - реципиенту 2006 года рождения (АО «ННЦХ им. А.Н. Сызганова»); левая почка - пациенту 1990 года рождения (АО «ННЦХ им. А.Н. Сызганова»).

На сегодняшний день в листе ожидания по стране состоят 4 521 пациент, среди них 106 детей. Только за первые 10 месяцев 2025 года по причине смерти из списка выбыло 272 человека — это почти один человек каждые сутки.

За 12 месяцев 2025 года от посмертных доноров было проведено лишь 14 донорских процессов, в ходе которых удалось выполнить 60 трансплантаций жизненно важных органов.

Айдар Ситказинов, директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг: «Каждый донорский случай - это результат огромной совместной работы врачей, координаторов, лабораторий, санавиации и всех служб, которые включаются в процесс буквально за минуты. Но главным остаётся решение семьи донора.

Благодаря их мужеству сегодня живут люди, которые годами ждали своего шанса. Статистика показывает: потребность в органах в Казахстане остаётся критически высокой. Тысячи пациентов продолжают ожидать трансплантацию, и почти каждый день мы теряем тех, кому могли бы помочь. Поэтому каждый спасённый пациент - это не просто медицинская победа, это человеческая жизнь, которую удалось вернуть».

#пациент #трансплантация #посмертный донор

Популярное

Все
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Пространство силы, искусства и характера
В Талдыкоргане прошел форум «Мейірімді Жетiсу»
125 лет без антракта
Казахский национальный театр драмы им. М. Ауэзова открыл сотый сезон
ИИ расширяет творческий диапазон
Золотой столп духовности
Область демонстрирует высокие темпы роста
Комплексные меры дают результаты
В поддержку мирного атома
Акцент на качестве и эффективности
Расширенное стратегическое партнерство развивается
«Совесть меня научила бесстрашию...»
В интересах страны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Невидимый, но важный и достойный труд
Нейроучитель в кармане
Служат два товарища
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не просто мода, а любовь
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
Различают только по погонам
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
В основе успеха – кооперация науки и производства
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Правила аттестации педагогов будут пересмотрены
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
Началось строительство сталелитейного завода
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья

Читайте также

Сенатор Асанова призвала наладить выпуск отечественных фарм…
Оценка ВОЗ: 37% жизненно важных препаратов уже производят в…
Минздрав запустил полный цикл маркировки лекарств
Почти 32,5 тыс. случаев ОРВИ зарегистрировано в Алматы за н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]