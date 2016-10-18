В Казахстане появился последователь итальянского танцующего миллионера
Жания Уранкаева
В Казахстане появился свой танцующий миллионер, давший ответ экстравагантному итальянцу Джанлуке Вакки, который стал популярным в Сети благодаря своим танцам, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Раскрепощенного танцора из Казахстана, владельца интерьерных салонов ТОО "Sergio Group" Сергея Рыжакова пригласили принять участие в шоу Андрея Малахова "Пусть говорят", посвященного танцующему итальянскому миллионеру.
Поводом для приглашения в российское шоу стал видеоролик, в котором Сергей Рыжаков станцевал в стиле Джанлуки Вакки. Эфир программы телезрители смогут увидеть завтра, 19 октября.
Отметим, что популярность 48-летний итальянец получил после опубликования нескольких видео, в которых он исполнял энергичные танцы на пару со своей молодой супругой.
Пользователи на ура восприняли позитивные ролики полностью татуированного мужчины "в самом рассвете сил".