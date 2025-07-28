В Казахстане пресечена деятельность двух групп лиц, причастных к преступлениям, связанным с торговлей людьми, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Преступники использовали интернет-ресурсы для систематического продвижения незаконной деятельности, связанной с сексуальной эксплуатацией и ее рекламой. Их действия носили организованный характер и были направлены на получение многомиллионных доходов. По предварительным данным, ежедневный доход группы составлял до 1,5 млн тенге, а общий оборот денежных средств с начала 2024 года превысил 1,7 млрд тенге.

Это свидетельствует о масштабности и высокой степени организованности преступной сети.

В ходе обысков изъяты денежные средства, банковские карты, автомобили, компьютеры, мобильные телефоны и другие цифровые носители информации. В отношении основных фигурантов и их сообщников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебные расследования ведутся по статьям Уголовного кодекса за преступления, связанные с торговлей людьми, а также созданием и участием в организованной преступной группе.

Им грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

МВД Республики Казахстан совместно с другими заинтересованными государственными органами продолжает активную работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, используемых для противоправной деятельности.