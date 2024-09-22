В Казахстане приступили к селекции высокопродуктивного хлопчатника

Фото: МСХ РК

НАНОЦ при поддержке МСХ начата работа по селекции хлопчатника. Основная цель проекта - разработка конкурентоспособных сортов хлопчатника, способных обеспечивать устойчивое производство в разнообразных почвенно-климатических зонах страны.

С 24 по 25 апреля на селекционных питомниках были заложены образцы и гибридные комбинации для дальнейшего скрещивания. В проекте участвуют 33 станционных образца, 26 гибридных комбинаций и 420 образцов из биологического питомника. Также запланировано получение 40 тонн элитных семян сортов М-4011 и М-5027.

Ученые сообщают, что разрабатываемые сорта средневолокнистого хлопчатника отличаются высокой урожайностью от 45 до 50 центнеров с гектара и скороспелостью, позволяющей их собирать через 110-117 дней после посева. Качество волокна также впечатляет - выход составляет 38-40%, длина волокна - 33-34 мм. Отбор образцов для последующей селекционной работы уже начат.

По итогам программы в Государственную комиссию сельскохозяйственных испытаний и сортов Казахстана планируется передать новый сорт.

В ходе вегетационного периода за растениями осуществлялся комплексный уход, включая внесение удобрений, междурядную обработку, борьбу с вредителями и полив.

К сбору урожая хлопка приступили в начале сентября. Сотрудники НАНОЦ утверждают, что индоотборные образцы демонстрируют высокую урожайность.