В Казахстане продолжается приватизация и коммерциализация профессиональных футбольных клубов

Футбол
124
Марина Демченко
специальный корреспондент

Генеральный секретарь Казахстанской Федерации футбола Давид Лория на заседании Правительства представил информацию о ходе приватизации и коммерциализации профессиональных футбольных клубов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

30 октября 2025 года футбольный клуб «Кайсар» официально перешел в частную собственность и передан в управление главе компании «TAU Group LTD» Исламгали Козбакову.

- По футбольному клубу «Кызыл-Жар СК» завершается процесс передачи прав собственности, завершение запланировано до 15 ноября 2025 года. Инвестор обязался ежегодно вкладывать не менее одного миллиарда тенге в развитие клуба, инфраструктуры и подготовку молодых игроков, - сказал генеральный секретарь КФФ Давид Лория.

В отношении клуба «Женис» акиматом столицы определен земельный участок под строительство современной футбольной академии. Параллельно ведутся юридические процедуры по передаче доли инвестора, а завершение процесса и переход прав новому юридическому лицу планируется до 7 ноября 2025 года.

Общий объем инвестиций составляет порядка 16 млрд тенге, которые будут направлены на создание академии и развитие системы детско-юношеского футбола.

По футбольному клубу «Шахтер» проведена полная оценка имущества. В ноябре 2025 года в маслихате Карагандинской области состоятся общественные слушания по вопросу приватизации клуба, по итогам которых будет проведен аукцион по продаже. Общий объем инвестиций составит 18 млрд тенге, из которых 12 млрд будут направлены на строительство футбольной академии, а 6 млрд - на развитие детско-юношеского футбола в регионе.

В целом, совокупный объем привлеченных инвестиций превышает 45 млрд тенге.

Отдельно Давид Лория отметил пилотный проект по трансформации футбольного клуба «Елимай» в форму собственности «некоммерческое акционерное общество». «Елимай», по его словам, стал первым клубом страны, реализовавшим данную модель корпоративного управления по примеру ведущих европейских клубов, таких как ФК «Реал Мадрид», «Барселона», «Байер» и многих других.

- Данная модель успешно зарекомендовала себя в мировой практике и имеет ряд преимуществ, позволяя привлекать системных партнеров, объединяя государство, клуб, бизнес и общество. Клубом выпущены акции на 100 миллионов тенге, и уже сейчас акционерами «Елимая» становятся заслуженные общественные деятели, видные спортсмены, - рассказал Давид Лория.

