Количество проверок бизнеса снижается за счет принятого в 2024 году Закона по вопросам ведения бизнеса, в рамках которого система государственного контроля и надзора перешла от проверок к профилактике, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Генеральной прокуратуры, в 2024 году было подвергнуто проверкам 53 320 предпринимателей, что на 42,1 % меньше, чем в 2019 году – до введения моратория (126 561 проверки).

Тенденция сохраняется и в 2025 году. За 6 месяцев количество проверок, проводимых органами контроля и надзора, составило 46 375, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (47 292 проверки), и на 73,8 % меньше, чем в первом полугодии 2019 года (62 757 проверок).

Также указанным Законом отменено более 10 тыс. избыточных требований к бизнесу, в настоящее время пересматриваются требования, установленные в актах регионального значения.

Введен принцип «1 in 2 out» (введение одного требования при отмене двух действующих регулирований для бизнеса). Это позволяет не увеличивать количество требований.

В целях дальнейшего сокращения административных барьеров до конца года будут пересмотрены квалификационные требования для получения бизнесом разрешений, а также оптимизированы процедуры и сроки их получения.

В 58 сферах предпринимательской деятельности из выявленных 381 информационного инструмента (отчетность бизнеса) оптимизировано 192 (49%) инструментов, в настоящее время продолжается работа по их автоматизации.

Для эффективного взаимодействия бизнеса и государства необходима цифровая площадка, поэтому Правительством в настоящее время запущено мобильное приложение «eGov Business».

Приложение «eGov Business» предназначено для автоматизации процессов оказания государственных услуг и сервисов «Электронного правительства» для МСБ посредством устройств мобильной связи.

Разработан функционал личного кабинета «Мой бизнес» с быстрой авторизацией, а также упрощенный доступ к более 30 государственным услугам всего в несколько кликов.

Открыты новые сервисы: регистрация предприятия, налоговый календарь, получение электронных сертификатов и цифровое подписание документов.