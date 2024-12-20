В Казахстане снижается уровень подростковой преступности

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В 2024 году в Казахстане проведено более 12 тыс. профилактических мероприятий среди детей и подростков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники ювенальной полиции активно взаимодействуют с образовательными учреждениями, проводя занятия о правах ребенка и выявляя склонных к правонарушениям школьников. За год организовано свыше 94 тыс. таких встреч, что способствует формированию безопасной среды в школах.

Одной из важных задач стала борьба с противоправным контентом в интернете. С начала года выявлено более 35 тыс. незаконных ресурсов, включая 127 сайтов, пропагандирующих насилие и суицид. Активное реагирование на такие угрозы помогает предотвращать негативное влияние на подростков и уменьшить риск их вовлечения в противоправные действия. Эти меры уже дают результаты: подростковая преступность снизилась на 6%.

Наибольшее сокращение наблюдается в убийствах (-29%), кражах (-19%) и грабежах (-15%). Вовлечение родителей, педагогов и полиции в совместную профилактическую работу помогает создать безопасное будущее для детей.  

#дети #полиция #преступность

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