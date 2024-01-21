В Казахстане снижаются показатели иностранного охотничьего туризма

Иностранный охотничий туризм эксперты называют перспективным направлением, однако в нашей стране есть много различных препон для его развития, передает Kazpravda.kz

Фото: Energyprom.kz

В 2022 году индекс физического объёма продукции и услуг в отрасли поднялся до 128,2%. В денежном выражении объём услуг в сфере вырос с 1,2 млрд до 1,5 млрд тенге. Финансовые показатели выросли в основном благодаря нескольким регионам, где охота и разведение диких животных развиты лучше всего, сообщает Energyprom.kz.

Судя по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в 2022 году больше всего услуг в секторе было оказано в Акмолинской области: на 272 млн тенге (рост — на 37,4%). В тройке лидеров также оказались Алматинская и Туркестанская области, где было оказано услуг на 227 млн и 219 млн тенге соответственно.

В общий объём услуг в охотничьем хозяйстве входит не только плата охотников за путёвки или пользование животным миром, но и услуги охотхозяйств по разведению диких животных (дичеразведению).

При этом доходы от охотхозяйственной деятельности за год сократились в 3,5 раза.

«При этом именно иностранный охотничий туризм эксперты называют весьма перспективным направлением, в котором есть неудовлетворённый спрос. Вице-президент Республиканской Ассоциации охотников «Табигат» Айтуар Туганбеков в интервью СМИ сообщал, что есть особая категория охотников из Средней Азии, стран Персидского залива, которые хотели бы охотиться в степях Казахстана со своими ловчими птицами. Они готовы платить хорошие деньги за возможность запустить привезённого с собой сокола или беркута и поймать дичь. Однако существующее законодательство позволяет заниматься искусством кусбегилик только с теми птицами, которые есть в Казахстане. Для иностранных охотников это большая проблема, учитывая долгий процесс приручения хищной птицы хозяином», - говорится в публикации.

Специалисты комитета лесного хозяйства и животного мира РК признают: в нашей стране есть много различных препон для развития иностранного охотничьего туризма.

«Мало того, что обеспеченные иностранцы не могут привозить с собой своих птиц — им также запрещён ввоз охотничьих арбалетов, луков и другого собственного оружия. Кроме того, законы запрещают охотпользователям даже временно передавать иностранцам ведомственное оружие. Настороженность связана с террористическими угрозами», - отмечается в статье.

Длинный список того, что запрещено иностранным охотникам в Казахстане, стоит дополнить пунктами категории «можно, но с условиями». Иностранцам можно завозить в Казахстан своих охотничьих собак, правда, перед этим необходимо потратить много времени на оформление ветеринарного разрешения. С охоты в РК можно увезти с собой трофеи, но в этом случае придётся не только побегать с документами, разрешениями, но и заплатить приличную сумму за такой багаж.