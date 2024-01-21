В Казахстане снижаются показатели иностранного охотничьего туризма

Общество
16

Иностранный охотничий туризм эксперты называют перспективным направлением, однако в нашей стране есть много различных препон для его развития, передает Kazpravda.kz

Фото: Energyprom.kz

В 2022 году индекс физического объёма продукции и услуг в отрасли поднялся до 128,2%. В денежном выражении объём услуг в сфере вырос с 1,2 млрд до 1,5 млрд тенге. Финансовые показатели выросли в основном благодаря нескольким регионам, где охота и разведение диких животных развиты лучше всего, сообщает Energyprom.kz.

Судя по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в 2022 году больше всего услуг в секторе было оказано в Акмолинской области: на 272 млн тенге (рост — на 37,4%). В тройке лидеров также оказались Алматинская и Туркестанская области, где было оказано услуг на 227 млн и 219 млн тенге соответственно.

В общий объём услуг в охотничьем хозяйстве входит не только плата охотников за путёвки или пользование животным миром, но и услуги охотхозяйств по разведению диких животных (дичеразведению).

При этом доходы от охотхозяйственной деятельности за год сократились в 3,5 раза.

«При этом именно иностранный охотничий туризм эксперты называют весьма перспективным направлением, в котором есть неудовлетворённый спрос. Вице-президент Республиканской Ассоциации охотников «Табигат» Айтуар Туганбеков в интервью СМИ сообщал, что есть особая категория охотников из Средней Азии, стран Персидского залива, которые хотели бы охотиться в степях Казахстана со своими ловчими птицами. Они готовы платить хорошие деньги за возможность запустить привезённого с собой сокола или беркута и поймать дичь. Однако существующее законодательство позволяет заниматься искусством кусбегилик только с теми птицами, которые есть в Казахстане. Для иностранных охотников это большая проблема, учитывая долгий процесс приручения хищной птицы хозяином», - говорится в публикации.

Специалисты комитета лесного хозяйства и животного мира РК признают: в нашей стране есть много различных препон для развития иностранного охотничьего туризма.

«Мало того, что обеспеченные иностранцы не могут привозить с собой своих птиц — им также запрещён ввоз охотничьих арбалетов, луков и другого собственного оружия. Кроме того, законы запрещают охотпользователям даже временно передавать иностранцам ведомственное оружие. Настороженность связана с террористическими угрозами», - отмечается в статье.

Длинный список того, что запрещено иностранным охотникам в Казахстане, стоит дополнить пунктами категории «можно, но с условиями». Иностранцам можно завозить в Казахстан своих охотничьих собак, правда, перед этим необходимо потратить много времени на оформление ветеринарного разрешения. С охоты в РК можно увезти с собой трофеи, но в этом случае придётся не только побегать с документами, разрешениями, но и заплатить приличную сумму за такой багаж.

#туризм #иностранцы #охотничий туризм

Популярное

Все
Сломавшую в горах ногу россиянку спасли близ Риддера
На четырех участках трасс ограничено движение транспорта
Фермеры получат дешевое дизтопливо во время весенне-полевых работ
Гражданка Узбекистана погибла в ДТП в Атырауской области
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула пост ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Казахстанская Коко Шанель
Казахстанский скакун выиграл престижные соревнования в Дубае
Крещенские купания: где и когда в Астане можно окунуться в прорубь
Кондитерские изделия подорожали в РК на 12%
О «курах», «баронах» и «капусте»
Работать на земле дано не каждому
Автобус слетел в кювет в области Абай
В Дании - новый король
От развитого гражданского общества – к прогрессивной нации
В Казахстане может появиться самый большой стадион
Землетрясение в 3 балла произошло в области Жетысу
Керри покинет администрацию США
Ограничено движение автотранспорта в пяти областях
Анкалаев нокаутировал Уокера на турнире UFC
Граждан Таджикистана спасли на дороге в Акмолинской области
Спецоперация МВД и КНБ: Более 400 человек доставлены в полицию
В Исландии произошло извержение вулкана
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана

Читайте также

Полицейских наказали за запрет на работу ресторана в Карага…
Количество претендентов на госслужбу резко возросло - АДГС
Казахстанским госслужащим стали чаще предоставлять гибкий г…
Изменился состав Национального курултая

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]