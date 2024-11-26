В Казахстане создаются кластеры высокого передела Экономика 26 ноября 2024 г. 3:00 1 Трансформация экономики республики предусматривает реализацию 17 крупных проектов в приоритетных отраслях, благодаря чему будет создано 25 тыс. рабочих мест фото из архива "КП" В Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость системных усилий для раскрытия промышленного потенциала страны. При этом Глава государства отметил составленный Правительством перечень из 17 крупных проектов с особым акцентом на освоение высоких переделов. Важным моментом в них является максимальное использование отечественного сырья и комплектующих, а также развитие смежных производств вокруг крупных предприятий. Проекты отобраны в рамках программы диверсификации экономики и стимулирования конкурентоспособности обрабатывающей промышленности. Они охватывают ключевые сферы, такие как металлургия, химия, нефтехимия, автомобилестроение, туризм, сельское хозяйство и пищевая промышленность. Одним из приоритетных направлений является автомобилестроение, где уже достигнуты положительные результаты. Для его дальнейшего роста важно сохранить текущие темпы и последовательно увеличивать степень локализации производств. В долгосрочной перспективе господдержка автопрома должна привести к созданию полноценного автомобилестроительного кластера. Еще одной актуальной задачей остается развитие нефтегазохимической отрасли. В настоящее время осуществляются крупные проекты по выпуску полипропилена и полиэтилена. Также разрабатываются новые перспективные проекты, такие как производство бутадиена, карбамида и терефталевой кислоты. Важно, что все эти инициативы ориентированы на создание новых точек роста в регионах республики. Перечень проектов, как сообщила пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК, был отобран по следующим основным критериям: ● средний и высокий уровень передела продукции; ● ориентированность на экспорт и импортозамещение; ● востребованность на рынке производимой продукции; ● стратегическая значимость для экономики республики или региона – мультипликативный эффект. Общий объем инвестиций в эти проекты составит около 15 трлн тенге. Будут созданы более 25 тыс. новых рабочих мест. Ожидаемый экономический эффект включает увеличение объема экспорта на 6 трлн тенге и снижение зависимости от импорта на 1,5 трлн тенге. Все проекты направлены на стимулирование развития высокопроизводительных и инновационных производств, а также на экспорт и импортозамещение, что будет способствовать устойчивому экономическому росту Казахстана. *** Черная металлургия 1. Металлургический кластер ТОО «Mineral Product International», Павлодарская область ТОО «Mineral Product International» осуществляет проект металлургического кластера, предусматривающий строительство заводов по выплавке ферросилиция (до 160 тыс. тонн в год), прямого восстановления железа (300 тыс. тонн в год) и стали (1 млн тонн в год) в Экибастузе. Работа над инвестиционным проектом предусматривает три этапа. На текущий момент в рамках первого из них ведется строительство завода по выпуску ферросилиция. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на 2026 год, объем инвестиций в строительство первой очереди – 119,9 млрд тенге. На данном предприятии будет создано 526 рабочих мест. Проектная мощность первой очереди завода составит 80 тыс. тонн ферросилиция марки С75. Общая потребность в капиталовложениях для создания этих объектов на 2024–2025 годы составляет 10,1 млрд тенге. Вопрос финансирования инженерной инфраструктуры проекта РИЗ «Экибастуз» прорабатывается за счет средств фонда «Самрук-Казына». На текущий момент начаты строительные работы (СМР) по ферросплавному заводу, подписан договор на поставку основного технологического оборудования с компанией SAC. 2. Завод по выпуску ГБЖ – горячебрикетированного железа в АО «ССГПО», Костанайская область В АО «ССГПО» осуществляется проект строительства завода по выпуску горячебрикетированного железа. Срок ввода предприятия в эксплуатацию запланирован на 2027 год, объем инвестиций составит 532 млрд тенге, будет создано около 500 рабочих мест. Ежегодная мощность первой очереди завода составит 2 млн тонн и еще 2 млн тонн – второй очереди производства. Проект обеспечит более трети импортозамещения, 100-процентную сырьевую базу для сталелитейных производств. Экспорт готовой продукции нацелен на Китай и страны ЕС. На сегодня уже сделано несколько ключевых шагов в рамках реализации проекта: завершен предконтрактный инжиниринг для двух потенциальных технологий производства ГБЖ; проведены первичные инженерно-геологические и геодезические изыскания для проектирования; заключен договор с консорциумом компаний Primetals Technologies Austria GmbH и Midrex Technologies Inc. для разработки проектной документации по технологии Midrex; начата разработка проектной документации на стадии «П» с проектным институтом ТОО «Казгипроцветмет» на основе базового инжиниринга поставщика технологии; подготовлен проект договора по розничной реализации товарного газа на 10 лет с АО «КазТрансГаз Аймак». Данный договор в настоящее время проходит корпоративное согласование в АО «НК «QazaqGaz» и АО «КазТрансГаз Аймак». На 2024 год освоено 3,275 млрд тенге из запланированных 6,246 млрд инвестиций. Проект производства горячебрикетированного железа включает в себя применение технологии металлургии с низким углеродным следом. Это позволит значительно снизить углеродные выбросы и повысить экологическую устойчивость предприятия. В результате ввода объекта планируется увеличение выпуска железорудного сырья до 15,5 млн тонн в год, а также возможность до 3–4 млн тонн наладить выпуск «зеленой» стали. 3. Модернизация комбината Qarmet ТОО «Qazaqstan Steel Group», Карагандинская область Проект АО «Qarmet» ориентирован на увеличение объемов выплавки стали и выпуск новых видов продукции. Общая сумма инвестиций в проект составляет 3,5 млрд долларов, его завершение запланировано на 2028 год. Мощность объекта составит не менее 5 млн тонн стали ежегодно. На данный момент в рамках модернизации Карагандинского металлургического комбината проводится технический аудит, начатый в марте текущего года. В июне нынешнего года заключен договор финансового лизинга на оборудование на сумму 100 млн долларов (1,6 трлн тенге). Проект является частью более масштабной инициативы по созданию металлургического кластера в регионе. АО «Qarmet» планирует взять на себя обязательства по улучшению безопасности труда, экологии, качества продукции, а также увеличению объемов производства. Предполагается расширение номенклатуры продукции и создание инфраструктуры для малого и среднего бизнеса вокруг предприятия. ТОО «Qazaqstan Steel Group» занимается кластерным развитием по нескольким проектам: ● железорудное сырье: поиск новых месторождений в связи с истощением Кентобе и Атансор, строительство и модернизация ОФ Лисаковск и Атасу, комплекс по дефосфоризации ЛГОК, подземное строительство выдачного комплекса руды, комплекс получения горячебрикетированного железа, что создаст около 2,5 тыс. рабочих мест; ● уголь: строительство ЦОВС на шахте им. Т. Кузембаева, комплексная программа перевооружения ЦОФ «Восточная», внедрение системы подземной радиосвязи и позиционирования персонала на пяти шахтах угольного департамента и других – порядка 500 рабочих мест; ● Актауский трубный завод с созданием 150 новых рабочих мест; ● энергетика: программа газификации Карметкомбината, строительство котлов, перевод цехов на оборотное водоснабжение с созданием 290 новых рабочих мест. Цветная металлургия 4. Медеплавильный завод ТОО «KAZ Minerals Smelting»⁄NFC, область Абай Проект ТОО «KAZ Minerals Smelting» и китайской компании NFC – сооружение нового медеплавильного завода в области Абай. Предусматривается выпуск катодной меди – 300 тыс. тонн в год, серной кислоты – 1,2 млн тонн, а также золота в слитках – 166 тыс. унций и серебра – 4,6 млн унций в слитках. Общий объем инвестиций в проект составляет 1,5 млрд долларов. В ходе его осуществления будет создано более 1 тыс. рабочих мест. На текущий момент выполняется техническое экономическое обоснование, в рамках которого определяются ключевые технические параметры строительства и функционирования завода. Вопросы по электрической инфраструктуре уже проработаны, и проект планомерно движется к фазе реализации. Завод будет введен в эксплуатацию в 2028 году. Он позволит сократить объемы сырьевого экспорта и увеличить экспорт готовой продукции с высокой добавленной стоимостью в Китай и страны ЕС. 5. Гидрометаллургический комбинат «Ертiс», Павлодарская область Проект ТОО «Ертiс – гидрометаллургический комбинат» направлен на строительство гидрометаллургического предприятия по переработке высокоуглеродистых сульфидных золотосодержащих концентратов, который предполагается разместить на территории СЭЗ «Павлодар». Проектная мощность комбината составляет 300 тыс. тонн золотомедного концентрата в год с планируемым выпуском 15 тонн золота. Объем инвестиций в проект оценивается в 800 млн долларов. Завершить проект намечено в четвертом квартале 2028 года, создав при этом 500 рабочих мест. На текущий момент определены земельные участки для размещения комбината. Ведутся инженерные, геологические и геодезические изыскания, которые являются подготовительным этапом для проектирования промышленного объекта. Важным аспектом является экологическая ответственность. Компания намерена значительно снизить углеродный след в ходе деятельности комбината, для чего предусмотрено реализовать ряд проектов в сфере «зеленой» энергетики на сумму порядка 100 млн долларов. В том числе это строительство солнечных электростанций мощностью 17 МВт в Восточно-Казахстанской и мощностью 22,6 МВт в Костанайской областях, газопоршневой станции мощностью 40 МВт в Костанайской области, которая будет потреблять 70 млн кубометров газа в год. Для газопоршневой станции уже получены технические условия на подключение. Нефтегазохимия 6. Завод по выпуску бутадиена и его производных ТОО «Бутадиен», Атырауская область Проект строительства завода по получению бутадиена и его производных реализуется ТОО «Бутадиен». Проектная мощность завода включает выпуск бутадиена – до 45 тыс. тонн в год, стирол-бутадиен-стирола – до 30 тыс. тонн в год, дивинил-стирольного синтетического каучука – до 60 тыс. тонн в год, изобутана из изобутиленовой фракции – до 130 тыс. тонн в год и метил-трет-бутилового эфира – 40 тыс. тонн в год. Сумма инвестиций в проект составит около 408 млрд тенге, ввод в эксплуатацию – 2028 год. Проект обеспечит создание до 750 рабочих мест на стадии эксплуатации, а в период строительства предполагается задействовать до 2 тыс. человек. Ожидается, что продукция завода будет востребована на рынках Казахстана, Европы, стран СНГ, Китая и Турции, что позволит значительно увеличить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, проект будет способствовать дальнейшему развитию обрабатывающей промышленности Казахстана. Основными участниками проекта являются ПАО «Татнефть» (75%) и АО «Samruk-Kazyna Ondeu» (25%). Сырьем для производства будет служить технический бутан в объеме 380 тыс. тонн в год, поставляемый с месторождения Тенгиз и со стороны ПАО «Татнефть». Пуск первого и второго технологического блока намечен на декабрь 2027 года, после чего завод начнет выпуск и экспорт продукции. 7. Завод полиэтилентерефталата ТОО «KMG PetroChem», Атырауская область Строительство завода полиэтилентерефталата (ПЭТФ) ведет ТОО «KMG PetroChem». Сумма инвестиций в проект составляет около 690 млрд тенге, срок окончания намечен на 2029 год. Завод будет иметь проектную мощность по производству ПЭТФ до 735 тыс. тонн в год. Предполагается создание 3 тыс. рабочих мест во время строительства и 400 – в период эксплуатации. Местоположение завода выбрано в технопарке СЭЗ «НИНТ» в непосредственной близости от ТОО «АНПЗ», являющегося источником сырья для производства. Для создания ПЭТФ планируется переработка параксилола, который будет поставляться ТОО «АНПЗ» в объеме около 400 тыс. тонн в год, а также использование моноэтиленгликоля, который будет импортироваться в количестве 245 тыс. тонн в год. Это позволит не только удовлетворить внутренний спрос, но и увеличить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентированной на рынки Европы, Турции, Китая и стран СНГ. Финансирование проекта будет осуществляться за счет заемных средств и средств участников проекта. Вклад в ВВП Казахстана при выходе завода на полную мощность составит до 0,37%, из которых 2,16% придется на Атыраускую область. На данный момент проект находится на стадии поиска стратегического партнера. 8. Интегрированный газохимический комплекс ТОО «Силлено»⁄ТОО «KMG PetroChem», Атырауская область Почти 5 трлн (4,83 трлн) тенге будут инвестированы в развитие второй фазы проекта «Интегрированный газохимический комплекс» – строительство газосепарационного комплекса (ГСК). Около 1 тыс. человек получат работу на стадии эксплуатации. Проект по выпуску полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн в год осуществляется ТОО «Силлено». Строительство комплекса намечено на 2025–2029 годы, сумма инвестиций – 4,8 трлн тенге. Проектная мощность ГСК составляет 9,1 млрд кубометров по переработке сухого газа в год с месторождения Тенгиз с выработкой до 1,6 млн тонн этана и порядка 355 тыс. тонн пропана в год. Финансирование проекта предполагается из трех источников: 20% – от КМГ, 40% – рыночное софинансирование и 40% – облигационный заем из средств Национального фонда РК. 9. Строительство второй очереди Шымкентского НПЗ АО «НК «КазМунайГаз», г. Шымкент Проект второй очереди Шымкентского нефтеперерабатывающего завода представляет собой амбициозную инициативу по расширению перерабатывающих мощностей для удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты в Казахстане. Осуществляемый АО «НК «КазМунайГаз» проект предполагает инвестиции в размере 2,3 трлн тенге. Он будет завершен в 2030 году. Проектная мощность второй очереди завода составит переработку нефти в объеме до 12 млн тонн в год с выпуском высококачественных нефтепродуктов, соответствующих экологическим стандартам Евро-5 и выше. Важной целью является насыщение внутреннего рынка моторным топливом и другими нефтепродуктами в рамках ESG-повестки и перехода к «зеленой» экономике. Планируется повышение индекса Нельсона на переработку нефти до уровня 10+, что улучшит производственные возможности и обеспечит сырьем нефтехимическую отрасль. Финансирование проекта будет вестись как за счет собственных, так и заемных средств. В рамках подготовки проекта завершена разработка предТЭО, включая маркетинговые исследования по развитию рынка нефтепродуктов до 2035 года. Химическая промышленность и производство удобрений 10. Завод аммиака и карбамида ТОО «КазАзот Prime», Мангистауская область Проект аммиачно-карбамидного комплекса ТОО «КазАзот Prime» представляет собой стратегически важный инвестиционный объект для развития химической и газохимической отрасли Казахстана. Комплекс будет ежегодно производить 660 тыс. тонн аммиака, 577,5 тыс. тонн карбамида, 500 тыс. тонн аммиачной селитры и 395 тыс. тонн азотной кислоты. Осуществление проекта потребует значительных инвестиций в размере 585 трлн тенге. Будет создано около 700 рабочих мест. Запуск комплекса запланирован на 2028 год. В рамках подготовки к проекту 2 июля 2023 года в ходе работы Казахстанско-китайского делового совета был подписан Меморандум о сотрудничестве между ТОО «Каз Азот Prime» и китайской компанией Wuhuan Engineering Co., Ltd., дочерней компанией CNCEC, что обеспечит техническую и инженерную поддержку этой бизнес-инициативы с китайской стороны. Проект решит проблему дефицита удобрений в республике, обеспечит экспорт аммиака и аммиачной селитры. Кроме того, предусматривается диверсификация производства с выпуском новой для Казахстана номенклатуры – карбамида. 11. Обогатительно-производственный комплекс по производству калийных солей ЧК «Qazaq Kalium Ltd», Западно-Казахстанская область Импортозамещение калийных удобрений и их экспорт – такой экономический эффект ожидается с выходом на производственную мощность обогатительно-производственного комплекса по выпуску калийных солей в ЗКО. Проект строительства объекта на базе месторождения Сатимола претворяется в жизнь силами специалистов ЧК «Qazaq Kalium Ltd». Строительство включает в себя несколько этапов с постепенным увеличением мощности производства калийных удобрений от 1 млн тонн – в 2027-м до 6 млн тонн – в 2035 году. Общий объем инвестиций составляет 1,6 трлн тенге, при этом на всех этапах строительства и эксплуатации комплекса планируется создание 5 тыс. рабочих мест. Проект включен в «Единую дорожную карту индустриализации Казахстана», получил положительное решение межведомственной комиссии по признанию технологического процесса промышленно-инновационным, разрешение на экологическое воздействие, а также лицензию на добычу твердых полезных ископаемых на месторождении Сатимола. В данный момент полным ходом ведется работа по предпроектным исследованиям и разработке технико-экономического обоснования. Совместно с ТОО «Kazakhmys Barlau» начаты буровые работы по 15 геологическим скважинам, стоимость которых составит 3,1 млрд тенге. Эти работы направлены на подтверждение запасов по международным стандартам JORC. Для строительства обогатительно-производственного комплекса оформлен земельный участок площадью 298 га в Базаршоланском сельском округе Акжаикского района. 16 сентября текущего года в присутствии Президента Казахстана и Федерального канцлера Германии был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве между АО «Qazaq Kalium Ltd», немецким банком KfW Bankengruppe и компанией Euler Hermes Group. Автомобилестроительный кластер В целях стимулирования создания кластеров на региональном уровне заключаются соглашения с инвесторами о промсборке компонентов с предоставлением налоговых и таможенных льгот. Кластеры разрабатываются в Алматы и Костанае вокруг заводов Hyundai Trans Kazakhstan и Allur, а также в Семее, где малыми предприятиями выпускаются надстройки для грузовой техники, поддерживая местные заводы, такие как «СемАЗ» и DaewooBusKazakhstan. 12. Завод по выпуску автомобилей KIA, Костанайская область Ведется строительство завода по производству автомобилей KIA в Костанайской области. Планируемый ввод в эксплуатацию объекта – 2025 год. Объем инвестиций в проект – 90 млрд тенге, мощность завода составит 70 тыс. автомобилей в год: три модели KIA методом CKD (Sportage, Sorento, Cerato) и 10 моделей методом крупноузловой сборки. Проект создаст 1,5 тыс. рабочих мест и поспособствует замещению автомобильного импорта. Налоговые отчисления в бюджет составят более 81 млрд тенге за цикл работы проекта. Предусматривается повышение квалификации местных кадров. В настоящее время на стройплощадке ведутся монтажные работы, включая установку металлоконструкций, из которых уже смонтировано около 70%. Начат монтаж кровли. Акимат Костанайской области разрабатывает проектно-сметную документацию для обеспечения завода инженерными коммуникациями, включая наружные сети, железнодорожные подъездные пути и автодорогу. Эти работы финансируются на средства из резервного фонда, соответствующие документы уже получили положительные заключения экспертизы. Все действующие предприятия в регионе перешли от крупноузловой сборки автомобилей к мелкоузловой с использованием операций по сварке и окраске кузова и кабины. До 2027 года доля мелкоузловой сборки на местных предприятиях автопрома возрастет с 20 до 50%. 13. Мультибрендовый завод по производству автомобилей ТОО «Astana Motors Manufacturing Kazakhstan», Индустриальная зона Алматы Производственная мощность предприятия составит 90 тыс. автомобилей в год, его стоимость – 182 млрд тенге. Планируется создание 3,6 тыс. рабочих мест в две смены и 2,4 тыс. рабочих мест (в одну смену). Запуск производства намечен на первый квартал 2025 года. Возведение завода началось в ноябре 2022 года, когда Президент Касым-Жомарт Токаев дал старт проекту. Здесь будут выпускать легковые автомобили марок Great Wall Motor (HAVAL и TANK), Chery и Changan. Сборка будет осуществляться по мелкоузловой технологии, включая процессы сварки и окраски. Ожидается, что проект позволит снизить себестоимость автомобилей за счет локализации технологических операций, создать высококвалифицированные рабочие места, а также развить компонентную базу с увеличением казахстанского содержания. Более 60% произведенной продукции планируется экспортировать в страны СНГ. На данный момент выделен земельный участок площадью 30,8 га. Завершены основные строительные работы, включая монтаж 100% металлических конструкций, 95% кровли и сэндвич-панелей, а также 90% установки вентиляционных систем и электросетей. Ведутся работы по теплоснабжению, водоснабжению, канализации и газоснабжению. Административно-бытовой комплекс площадью 14,5 тыс. квадратных метров находится в стадии отделочных работ. По инфраструктуре: к стройплощадке подведены электрические сети, получены технические условия на подключение к электроэнергии, газоснабжению, водопроводу и канализации. Проект реализуется в соответствии с графиком. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2025 года. Ожидается развитие смежных производств – комплектующих и запасных частей. Туризм 14. Многофункциональный туристический район ТОО «Астана Туризм», г. Астана «Туристский район Астаны» представляет собой крупный туристический центр общей площадью 382 тыс. кв. метров, который включает в себя широкий спектр объектов размещения и развлечений. Среди них – многозальный кинотеатр, торгово-развлекательный центр с аквапарком и аттракционами площадью 150 тыс. кв. метров, а также бизнес-центр и другие инфраструктурные объекты. Проект будет расположен на перекрестке улиц Ұлы Дала и Айтматова за озером Малый Талдыколь. «Туристский район Астаны» имеет значительный потенциал стать ключевым туристическим центром не только для столицы, но и для агломерации города, что, в свою очередь, будет способствовать стимулированию деловой и инвестиционной активности в регионе. Центр позволит привлечь новых туристов, создать новые предпринимательские возможности, а также обеспечить дополнительные рабочие места. В проекте предусмотрена занятость 2 тыс. человек. После завершения строительства и достижения проектных мощностей «туристский район» будет генерировать около 10 млрд тенге налоговых отчислений в год, в том числе за счет деятельности компаний, которые будут работать на его территории. Общая стоимость проекта оценивается в 194 млрд тенге, завершение строительства запланировано на 2026 год. 15. Комплексное развитие «Теплый пляж» в Актау, Мангистауская область Проект «Теплый пляж» представляет собой масштабное комплексное освоение территории в Актау, включающее несколько взаимосвязанных инициатив, каждая из которых направлена на развитие инфраструктуры областного центра и создание новых туристических и жилых объектов. Среди ключевых проектов на данной территории – курортный комплекс Fairmont, гольф-отель на 300 номеров, комплекс вилл, другие объекты общей вместимостью около 2 тыс. койко-мест. Проект Aktau Riviera предусматривает строительство комплекса вилл и апартаментов на 540 койко-мест, а проект Aqualina Resort ориентирован на создание детского оздоровительного лагеря на 600 койко-мест с аквапарком и развлекательным центром. Также планируется строительство торговых рядов Town Centre общей площадью 30 тыс. кв. метров, которые будут включать современные бутики, заведения и офисные помещения, что послужит развитию коммерческой и деловой инфраструктуры города. Общая стоимость проекта оценивается в 137,4 млрд тенге. Все инициативы предполагается осуществить с 2024 по 2026 год. Реализация проекта позволит значительно улучшить туристическую привлекательность региона и создать 5 тыс. новых рабочих мест. На текущий момент проект торговых рядов Town Centre завершен, а по проекту Aktau Riviera ожидается завершение второго этапа. Для осуществления проектов Fairmont и Aqualina Resort ведется работа по привлечению финансирования. Ввод инвестиционных объектов создаст благоприятные условия для кластерного развития туризма, поспособствует развитию смежных отраслей экономики, таких как торговля, транспорт и услуги. Это в конечном итоге даст мощный толчок социально-экономическому развитию региона, повысив его привлекательность и конкурентоспособность. Пищевая промышленность 16. Интегрированный агропромышленный комплекс по глубокой переработке пшеницы и гороха, г. Астана Строительство интегрированного агропромышленного комплекса по глубокой переработке зерновых и бобовых, которое ведут компании Tiryaki Agro (Турция), Hassad Food (Катар) и ТОО «Adotex» (РК), представляет собой масштабный инвестиционный проект. Он будет воплощен в два этапа с 2023 по 2026 год с общим объемом инвестиций на первом этапе 220 млн долларов, на втором – 180 млн долларов. Основная цель проекта – создание предприятия по переработке пшеницы и гороха с целью выпуска высококачественных продуктов с добавленной стоимостью, таких как крахмал, глютен, глюкозно-фруктозный сироп и комбикорма. Запуск производства поможет снизить дефицит сахара в Казахстане. Местные фермеры будут иметь стабильные офтейк-контракты на поставку пшеницы и горохa. Проектом предусматривается создание 400 новых рабочих мест, он ориентирован на рынки Казахстана, Северной Америки, ЕС и Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках первой фазы переработки пшеницы планируется выпускать 22 тыс. тонн пшеничного глютена, 65 тыс. тонн крахмала, 45 тыс. тонн глюкозы и 103 тыс. тонн кормов для животных. В фазе переработки гороха предполагается выпуск 14 тыс. тонн горохового белка, 34 тыс. тонн горохового крахмала и 48 тыс. тонн горохового волокна. Разрабатывается бизнес-план, принято окончательное инвестиционное решение по проекту. Ведется работа по адаптации ПСД. В августе 2024 года компания обратилась с просьбой о подведении железнодорожной ветки к предложенному для инвестора участку. Определены три схемы. Совместно с АО «НК «КТЖ», акиматом столицы, Astana Invest и инвестором прорабатываются пути подведения. 17. Завод по глубокой переработке зерна и пшеницы, Костанайская область Проект завода по глубокой переработке пшеницы ориентирован на переработку 415 тыс. тонн пшеницы в год. Оператором проекта стало ТОО «Qostanai Grain Industry». Завершение срока реализации – 2027 год, общая сумма инвестиций составляет 70 млрд тенге. Завод будет производить несколько видов продукции: лизин (40 тыс. тонн в год), глютен (35,3 тыс. тонн), биоэтанол (60 тыс. тонн), двуокись углерода (56 тыс. тонн), барда кормовая (99 тыс. тонн) и отруби (28 тыс. тонн в год). По завершении строительства и выходу на проектную мощность планируется создать 650 постоянных рабочих мест. Разработана концепция проекта, определены поставщики технологий и оборудования, ведутся переговоры. Проектирование и интеграция базовых проектов будут осуществляться с участием австрийской компании Vogelbusch. Также успешно идет процесс технологического инжиниринга с местными и международными поставщиками оборудования. 3 июля текущего года подписан Меморандум о сотрудничестве между группой компаний KazFoodProducts, китайской компанией Myande Group и акиматом Костанайской области. Это партнерство укрепляет международные связи и открывает возможности для применения передовых технологий на всех этапах строительства и эксплуатации завода. Клейковина, высоким наличием которой обладает казахстанское зерно, в чистом виде имеет богатейшее мировое применение. Рынок сбыта продукции – страны Европы и Америки. Кроме клейковины, после глубокой переработки зерна будут получены глюкозно-фруктозный сироп, пшеничный крахмал, модифицированный крахмал и отруби. Это практически безотходное производство. *** Все перечисленные выше проекты являются важными шагами к диверсификации экономики Казахстана и повышению ее конкурентоспособности на международной арене. Осуществление крупных инвестиционных инициатив в таких ключевых отраслях, как металлургия, химия, нефтехимия и туризм, значительно повысит производственные мощности, улучшит экспортный потенциал и создаст тысячи рабочих мест, что окажет положительное влияние на экономику республики. Реализация вышеуказанных проектов взята под особый контроль Правительства с оказанием всех необходимых мер господдержки. В случае возникновения определенных сложностей их решение будет в оперативном порядке рассматриваться на заседании Инвестиционного штаба. #экономика #производство #рабочие места #заводы #диверсификация экономики