В Казахстане создаются кластеры высокого передела

В Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость системных усилий для раскрытия промышленного потенциала страны. При этом Глава государства отметил составленный Правительством перечень из 17 крупных проектов с особым акцентом на освоение высоких переделов.

Важным моментом в них является максимальное использование отечест­венного сырья и комплектующих, а также развитие смежных производств вокруг крупных предприятий. Проек­ты отобраны в рамках программы диверсификации экономики и стимулирования конкурентоспособности обрабатывающей промышленности. Они охватывают ключевые сферы, такие как металлургия, химия, нефтехимия, автомобилестроение, туризм, сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Одним из приоритетных направлений является автомобилестроение, где уже достигнуты положительные результаты. Для его дальнейшего роста важно сохранить текущие темпы и последовательно увеличивать степень локализации произ­водств. В долгосрочной перспективе господдержка автопрома должна привести к созданию полноценного автомобилестроительного кластера.

Еще одной актуальной задачей ос­тается развитие нефтегазохимической отрасли. В настоящее время осуществляются крупные проекты по выпуску полипропилена и полиэтилена. Также разрабатываются новые перспективные проекты, такие как производство бутадиена, карбамида и терефталевой кис­лоты. Важно, что все эти инициативы ориентированы на создание новых точек роста в регионах республики.

Перечень проектов, как сообщила пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК, был отобран по следующим основным критериям:

● средний и высокий уровень передела продукции;

● ориентированность на экспорт и импортозамещение;

● востребованность на рынке производимой продукции;

● стратегическая значимость для экономики республики или региона – мультипликативный эффект.

Общий объем инвестиций в эти проекты составит около 15 трлн тенге. Будут созданы более 25 тыс. новых рабочих мест. Ожидаемый экономический эффект включает увеличение объема экспорта на 6 трлн тенге и снижение зависимости от импорта на 1,5 трлн тенге. Все проекты направлены на стимулирование развития высокопроизводительных и инновационных производств, а также на экспорт и импортозамещение, что будет способствовать устойчивому экономическому росту Казахстана.

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Черная металлургия

1. Металлургический кластер ТОО «Mineral Product International», Павлодарская область

ТОО «Mineral Product International» осуществляет проект металлургичес­кого кластера, предусматривающий строительство заводов по выплавке ферросилиция (до 160 тыс. тонн в год), прямого восстановления железа (300 тыс. тонн в год) и стали (1 млн тонн в год) в Экибастузе.

Работа над инвестиционным проек­том предусматривает три этапа. На текущий момент в рамках первого из них ведется строительство завода по выпуску ферросилиция. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на 2026 год, объем инвестиций в строительство первой очереди – 119,9 млрд тенге. На данном предприятии будет создано 526 рабочих мест. Проектная мощность первой очереди завода составит 80 тыс. тонн ферросилиция марки С75.

Общая потребность в капиталовложениях для создания этих объектов на 2024–2025 годы составляет 10,1 млрд тенге. Вопрос финансирования инженерной инфраструктуры проекта РИЗ «Экибастуз» прорабатывается за счет средств фонда «Самрук-Казына».

На текущий момент начаты строительные работы (СМР) по ферросплавному заводу, подписан договор на поставку основного технологического оборудования с компанией SAC.

2. Завод по выпуску ГБЖ – горячебрикетированного железа в АО «ССГПО», Костанайская область

В АО «ССГПО» осуществляется проект­ строительства завода по выпуску горячебрикетированного железа. Срок ввода предприятия в эксплуатацию запланирован на 2027 год, объем инвестиций составит 532 млрд тенге, будет создано около 500 рабочих мест. Ежегодная мощность первой очереди завода составит 2 млн тонн и еще 2 млн тонн – второй очереди производства.

Проект обеспечит более трети импортозамещения, 100-процентную сырьевую базу для сталелитейных производств. Экспорт готовой продукции нацелен на Китай и страны ЕС.

На сегодня уже сделано несколько ключевых шагов в рамках реализации проекта: завершен предконтрактный инжиниринг для двух потенциальных технологий производства ГБЖ; проведены первичные инженерно-гео­логические и геодезические изыскания для проектирования; заключен договор с консорциу­мом компаний Primetals Technologies Austria GmbH и Midrex Technologies Inc. для разработки проект­ной документации по технологии Midrex; начата разработка проектной документации на стадии «П» с проектным институтом ТОО «Казгипроцветмет» на основе базового инжиниринга поставщика технологии; подготовлен проект договора по розничной реализации товарного газа на 10 лет с АО «КазТрансГаз Аймак». Данный договор в настоящее время проходит корпоративное согласование в АО «НК «QazaqGaz» и АО «КазТрансГаз Аймак». На 2024 год освоено 3,275 млрд тенге из запланированных 6,246 млрд инвестиций.

Проект производства горячебрикетированного железа включает в себя применение технологии металлургии с низким углеродным следом. Это поз­волит значительно снизить углеродные выбросы и повысить экологическую устойчивость предприятия. В результате ввода объекта планируется увеличение выпуска железорудного сырья до 15,5 млн тонн в год, а также возможность до 3–4 млн тонн наладить выпуск «зеленой» стали.

3. Модернизация комбината Qarmet ТОО «Qazaqstan Steel Group», Карагандинская область

Проект АО «Qarmet» ориентирован на увеличение объемов выплавки стали и выпуск новых видов продукции. Общая сумма инвестиций в проект состав­ляет 3,5 млрд долларов, его завершение запланировано на 2028 год. Мощность объекта составит не менее 5 млн тонн стали ежегодно.

На данный момент в рамках модернизации Карагандинского металлургичес­кого комбината проводится техничес­кий аудит, начатый в марте текущего года. В июне нынешнего года заключен договор финансового лизинга на оборудование на сумму 100 млн долларов (1,6 трлн тенге).

Проект является частью более масштабной инициативы по созданию металлургического кластера в регионе. АО «Qarmet» планирует взять на себя обязательства по улучшению безопас­ности труда, экологии, качества продукции, а также увеличению объемов производства. Предполагается расширение номенклатуры продукции и соз­дание инфраструктуры для малого и среднего бизнеса вокруг предприятия.

ТОО «Qazaqstan Steel Group» занимается кластерным развитием по нескольким проектам:

● железорудное сырье: поиск новых месторождений в связи с истощением Кентобе и Атансор, строительство и модернизация ОФ Лисаковск и Атасу, комплекс по дефосфоризации ЛГОК, подземное строительство выдачного комплекса руды, комплекс получения горячебрикетированного железа, что создаст около 2,5 тыс. рабочих мест;

● уголь: строительство ЦОВС на шахте им. Т. Кузембаева, комплексная программа перевооружения ЦОФ «Восточная», внедрение системы подземной радио­связи и позиционирования персонала на пяти шахтах угольного департамента и других – порядка 500 рабочих мест;

● Актауский трубный завод с созданием 150 новых рабочих мест;

● энергетика: программа газификации Карметкомбината, строительство котлов, перевод цехов на оборотное водоснабжение с созданием 290 новых рабочих мест.

Цветная металлургия

4. Медеплавильный завод ТОО «KAZ Minerals Smelting»⁄NFC, область Абай

Проект ТОО «KAZ Minerals Smelting» и китайской компании NFC – сооружение нового медеплавильного завода в области Абай. Предусматривается выпуск катодной меди – 300 тыс. тонн в год, серной кислоты – 1,2 млн тонн, а также золота в слитках – 166 тыс. унций и серебра – 4,6 млн унций в слитках. Общий объем инвестиций в проект составляет 1,5 млрд долларов. В ходе его осуществления будет создано более 1 тыс. рабочих мест.

На текущий момент выполняется техническое экономическое обоснование, в рамках которого определяются­ ключевые технические параметры строительства и функционирования завода. Вопросы по электрической инфраструктуре уже проработаны, и проект планомерно движется к фазе реализации.

Завод будет введен в эксплуатацию в 2028 году. Он позволит сократить объе­мы сырьевого экспорта и увеличить экспорт готовой продукции с высокой добавленной стоимостью в Китай и страны ЕС.

5. Гидрометаллургический комбинат «Ертiс», Павлодарская область

Проект ТОО «Ертiс – гидрометаллургический комбинат» направлен на строительство гидрометаллургического предприятия по переработке высоко­углеродистых сульфидных золотосодержащих концентратов, который предполагается разместить на территории СЭЗ «Павлодар».

Проектная мощность комбината сос­тавляет 300 тыс. тонн золотомедного концентрата в год с планируемым выпуском 15 тонн золота. Объем инвес­тиций в проект оценивается в 800 млн долларов. Завершить проект намечено в четвертом квартале 2028 года, создав при этом 500 рабочих мест.

На текущий момент определены земельные участки для размещения комбината. Ведутся инженерные, геологические и геодезические изыскания, которые являются подготовительным этапом для проектирования промышленного объекта.

Важным аспектом является экологическая ответственность. Компания намерена значительно снизить углеродный след в ходе деятельности комбината, для чего предусмотрено реализовать ряд проектов в сфере «зеленой» энергетики на сумму порядка 100 млн долларов. В том числе это строительство солнечных электростанций мощностью 17 МВт в Восточно-Казахстанской и мощностью 22,6 МВт в Костанайской областях, газопоршневой станции мощностью 40 МВт в Костанайской области, которая будет потреблять 70 млн кубометров газа в год. Для газопоршневой станции уже получены технические условия на подключение.

Нефтегазохимия

6. Завод по выпуску бутадиена и его производных ТОО «Бутадиен», Атырауская область

Проект строительства завода по получению бутадиена и его производных реализуется ТОО «Бутадиен». Проект­ная мощность завода включает выпуск бутадиена – до 45 тыс. тонн в год, стирол-бутадиен-стирола – до 30 тыс. тонн в год, дивинил-стирольного синтетического каучука – до 60 тыс. тонн в год, изобутана из изобутиленовой фракции – до 130 тыс. тонн в год и метил-трет-бутилового эфира – 40 тыс. тонн в год. Сумма инвестиций в проект составит около 408 млрд тенге, ввод в эксплуатацию – 2028 год.

Проект обеспечит создание до 750 рабочих мест на стадии эксплуатации, а в период строительства предполагается задействовать до 2 тыс. человек.

Ожидается, что продукция завода будет востребована на рынках Казахстана, Европы, стран СНГ, Китая и Турции, что позволит значительно увеличить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, проект­ будет способствовать дальнейшему развитию обрабатывающей промышленности Казахстана.

Основными участниками проекта являются ПАО «Татнефть» (75%) и АО «Samruk-Kazyna Ondeu» (25%). Сырьем для производства будет служить технический бутан в объеме 380 тыс. тонн в год, поставляемый с месторождения Тенгиз и со стороны ПАО «Татнефть». Пуск первого и второго технологичес­кого блока намечен на декабрь 2027 года, пос­ле чего завод начнет выпуск и экс­порт продукции.

7. Завод полиэтилентерефталата ТОО «KMG PetroChem», Атырауская область

Строительство завода полиэтилентерефталата (ПЭТФ) ведет ТОО «KMG PetroChem». Сумма инвестиций в проект составляет около 690 млрд тенге, срок окончания намечен на 2029 год. Завод будет иметь проектную мощность по производству ПЭТФ до 735 тыс. тонн в год. Предполагается создание 3 тыс. рабочих мест во время строительства и 400 – в период эксплуатации.

Местоположение завода выбрано в технопарке СЭЗ «НИНТ» в непосредственной близости от ТОО «АНПЗ», являющегося источником сырья для производства. Для создания ПЭТФ планируется переработка параксилола, который будет поставляться ТОО «АНПЗ» в объеме около 400 тыс. тонн в год, а также использование моноэтиленгликоля, который будет импортироваться в количестве 245 тыс. тонн в год. Это позволит не только удовлетворить внут­ренний спрос, но и увеличить экспорт продукции с высокой добавленной стои­мостью, ориентированной на рынки Европы, Турции, Китая и стран СНГ.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет заемных средств и средств участников проекта. Вклад в ВВП Казахстана при выходе завода на полную мощность составит до 0,37%, из которых 2,16% придется на Атыраускую область. На данный момент проект находится на стадии поиска стратегичес­кого партнера.

8. Интегрированный газохимический комплекс ТОО «Силлено»⁄ТОО «KMG PetroChem», Атырауская область

Почти 5 трлн (4,83 трлн) тенге будут инвестированы в развитие второй фазы проекта «Интегрированный газохимический комплекс» – строительство газосепарационного комплекса (ГСК). Около 1 тыс. человек получат работу на стадии эксплуатации.

Проект по выпуску полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн в год осуществ­ляется ТОО «Силлено». Строи­тельство комплекса намечено на 2025–2029 годы, сумма инвестиций – 4,8 трлн тенге. Проектная мощность ГСК составляет 9,1 млрд кубометров по переработке сухого газа в год с мес­торождения Тенгиз с выработкой до 1,6 млн тонн этана и порядка 355 тыс. тонн пропана в год. Финансирование проекта предпола­гается из трех источников: 20% – от КМГ, 40% – рыночное софинансирование и 40% – облигацион­ный заем из средств Национального фонда РК.

9. Строительство второй очереди Шымкентского НПЗ АО «НК «КазМунайГаз», г. Шымкент

Проект второй очереди Шымкентского нефтеперерабатывающего завода представляет собой амбициозную инициативу по расширению перерабатываю­щих мощностей для удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты в Казахстане. Осуществляемый АО «НК «КазМунайГаз» проект предполагает инвестиции в размере 2,3 трлн тенге. Он будет завершен в 2030 году.

Проектная мощность второй очереди завода составит переработку нефти в объеме до 12 млн тонн в год с выпуском высококачественных нефтепродуктов, соответствующих экологическим стандартам Евро-5 и выше. Важной целью является насыщение внутреннего рынка моторным топливом и другими нефтепродуктами в рамках ESG-повестки и перехода к «зеленой» экономике. Планируется повышение индекса Нельсона на переработку нефти до уровня 10+, что улучшит производственные возмож­ности и обеспечит сырьем неф­техимическую отрасль.

Финансирование проекта будет вес­тись как за счет собственных, так и заем­ных средств. В рамках подготовки проекта завершена разработка предТЭО, включая маркетинговые исследования по развитию рынка нефтепродуктов до 2035 года.

Химическая промышленность и производство удобрений

10. Завод аммиака и карбамида ТОО «КазАзот Prime», Мангис­тауская область

Проект аммиачно-карбамидного комплекса ТОО «КазАзот Prime» представляет собой стратегически важный инвестиционный объект для развития химической и газохимической отрасли Казахстана. Комплекс будет ежегодно производить 660 тыс. тонн аммиака, 577,5 тыс. тонн карбамида, 500 тыс. тонн аммиачной селитры и 395 тыс. тонн азотной кислоты. Осуществление проекта потребует значительных инвес­тиций в размере 585 трлн тенге. Будет создано около 700 рабочих мест. Запуск комплекса запланирован на 2028 год.

В рамках подготовки к проекту 2 июля 2023 года в ходе работы Казахстанско-китайского делового совета был подписан Меморандум о сотрудничестве между ТОО «Каз Азот Prime» и китайской компанией Wuhuan Engineering Co., Ltd., дочерней компанией CNCEC, что обеспечит техническую и инженерную поддержку этой бизнес-инициативы с китайской стороны.

Проект решит проблему дефицита удобрений в республике, обеспечит экс­порт аммиака и аммиачной селитры. Кроме того, предусматривается диверсификация производства с выпуском новой для Казахстана номенклатуры – карбамида.